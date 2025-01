Addio Balotelli, la nuova destinazione è clamorosa

La separazione tra il Genoa e l’attaccante appare ormai sancita: nel futuro del calciatore uno scenario che ha del clamoroso

L’avventura di Mario Balotelli con la maglia del Genoa è destinata a chiudersi nei prossimi giorni se non addirittura nelle prossime ore. L’attaccante, arrivato in rossoblù alla fine di ottobre, potrebbe già salutare il capoluogo ligure.

La conferma è arrivata prima della sfida contro il Monza da parte del ds rossoblù Ottolini: “Il Genoa non gli sta dando i minuti che vorrebbe, è sceso nelle gerarchie e ci sono giocatori più avanti di lui. Negli ultimi giorni di mercato stiamo lavorando per cercare un posto dove possa giocare”. E chissà che nel futuro dell’attaccante classe 1990 non possa esserci una nuova avventura all’estero.

Genoa, Balotelli ai saluti: due club sudcoreani su di lui

La priorità di Balotelli sembra essere la Serie A: il giocatore spera in una nuova chiamata da un club del massimo campionato italiano, ma se l’offerta non dovesse arrivare, allora sarà costretto a prendere in considerazione nuove ipotesi.

E se da un lato il presidente del Trapani Valerio Antonini continua nel suo corteggiamento, dall’altro ecco spuntare una pista veramente esotica. Secondo ‘Foot Mercato’ infatti, sulle tracce di Balotelli ci sarebbero infatti due club della K-League 1, il massimo campionato sudcoreano. Non è ancora noto quali siano questi club, ma dalla Francia sottolineano che l’interesse per Balotelli dalla Corea del Sud non sia qualcosa di nuovo. Club coreani, ma anche giapponesi, australiani e indiani si erano interessati all’attaccante prima che firmasse per il Grifone. Nel paese asiatico il mercato è aperto fino al 27 marzo e dunque ci sarebbe tutto il tempo per procedere ad un eventuale trasferimento.

Da Oltralpe riferiscono invece che Balotelli si sarebbe stufato di attendere proposte italiane e sarebbe contento di tentare una nuova avventura estera. Le società sudcoreane sarebbero pronte a mettere sul piatto uno stipendio importante, più alto rispetto a quello attualmente percepito al Genoa. Un fattore importante da considerare. Allo stesso modo c’è da valutare un’altra opzione: se uno di questi club dovesse essere l’Ulsan, Balotelli avrebbe poi la possibilità di giocare anche il Mondiale per Club negli Stati Uniti.