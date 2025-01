Svolta Balotelli: arriva la chiamata che non t’aspetti

Clamorosa novità per quanto riguarda l’attaccante, sempre più vicino a dire addio al Genoa: c’è già una richiesta

Sembra ormai destinata a concludersi dopo poche settimane e con pochissime presenze l’avventura di Mario Balotelli con la maglia del Genoa.

L’attaccante classe 1990, in rossoblù da fine ottobre, potrebbe salutare la società ligure visto lo scarso impiego. Il feeling con Vieira non era mai sbocciato in Francia e anche in queste settimane a Genova la fiducia nei confronti dell’attaccante da parte del tecnico francese è sostanzialmente minima. Balotelli ha collezionato solo sei presenze, per un totale di 56 minuti. Solo scampoli di partita, nessuno fino ad ora giocato nel 2025. E visto il poco minutaggio e i buoni risultati fino ad ora ottenuti da Vieira, appare quasi scontato che così non si potrà andare avanti e che Balotelli possa già salutare.

Futuro Balotelli, il presidente del Trapani lancia un messaggio social

L’attaccante ha sempre sperato in una chiamata dalla Serie A, arrivata appunto dalla società rossoblù, ma ora potrebbe essere costretto a guardare verso altri lidi. Non solo all’estero, ma anche in Italia.

E c’è già chi ha formulato una prima proposta. Si tratta di Valerio Antonini, imprenditore laziale patron a Trapani sia della società di calcio che di quella di basket. E Antonini sarebbe pronto ad accogliere a braccia aperte Balotelli. Per il classe 1990 una sfida inedita e certamente un passo indietro per quanto riguarda le categorie. Il Trapani, guidato in panchina da Eziolino Capuano, è infatti al nono posto del girone C del campionato di Serie C.

Antonini però ha pubblicamente lasciato un messaggio su X, taggando l’attaccante: “Mario Balotelli…. Sarebbe un piacere averlo a Trapani con noi…un campionissimo a cui darei il massimo della protezione e supporto per fargli vivere al meglio il campo. Mario ci vieni? Io sono pronto a parlarne…”. Un messaggio forte e chiaro, spetterà a Balotelli decidere se accettare di rimanere a Genova e provare a vincere la sfida in maglia rossoblù oppure cambiare e magari decidere di sposare il progetto del club siciliano.