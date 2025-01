Un altro attaccante per il Milan, scambio a sorpresa con Chukwueze

I rossoneri continuano nella trattativa per Santiago Gimenez, ma possono cedere il nigeriano: possibile nuovo arrivo in attacco

Porte girevoli in casa Milan. La società rossonera è tra quelle più attive sul mercato e, dopo aver acquistato Walker dal Manchester City, vuole muoversi ancora.

Mentre la cessione di Emerson Royal è franata a causa dell’infortunio, in avanti qualcosa in uscita può sicuramente accadere. Tra i nomi più chiacchierati c’è quello di Samuel Chuckwueze, nigeriano che con Conceicao non ha praticamente trovato spazio. Il nigeriano è fuori dal campo dallo scorso 29 dicembre a causa di un problema fisico, ma potrebbe anche non tornare a vestire più la maglia rossonera, almeno non in questa stagione.

Un suo addio non sarebbe una sorpresa, diverse le squadre che hanno mostrato interesse per lui che con il Milan non ha mai pienamente convinto. In particolare è dalla Spagna che arrivano gli interessamenti più convinti. Ex Villarreal, il nigeriano potrebbe fare le valigie nel giro di qualche giorno per tornare nella Liga. Su di lui si sono mosse Siviglia e Real Sociedad ed è proprio con la società di San Sebastian che potrebbe nascere uno scambio.

Calciomercato Milan, spagnolo con Chukweuze: il nome per l’attacco

La Real Sociedad vuole Chukwueze per il finale di stagione, ma accontentare il Milan non sarà semplice. Si parte da una valutazione intorno ai 15-18 milioni di euro, ma l’affare potrebbe prevedere anche una contropartita tecnica.

In questo caso il nome buono potrebbe essere quello di Ander Barrenetxea, esterno offensivo classe 2001. Autore di 6 gol e 4 assist in questa stagione, è capace di giocare anche a destra e in qualche occasioni è stato impiegato anche come terzino. Una idea di mercato che potrebbe accontentare tutti, garantendo alla Real Sociedad l’arrivo di Chukwueze e al Milan forze fresche per il reparto offensivo che potrebbe anche vedere l’arrivo di Santiago Gimenez. I rossoneri stanno cercando di prendere subito il messicano, ma – come raccontato da Calciomercato.it – sarà difficile convincere il Feyenoord a cedere Gimenez a stagione in corso.