Conceicao vs Calabria, la pace dopo la tempesta: l’annuncio sullo scontro

Il capitano rossonero e Sergio Conceicao spiegano cosa è successo in campo: le dichiarazioni sull’episodio

Una domenica davvero tanto intensa, un vero mezzogiorno di fuoco per il Milan. I rossoneri battono il Parma in rimonta in pieno recupero, dopo una partita pazza. Tre punti fondamentali ottenuti negli ultimi minuti, ma con altre emozioni impreviste anche a partita finita. Con il diverbio tra Conceicao e Calabria sedato da tutta la squadra.

A ‘DAZN’, nel post gara, sono arrivate le dichiarazioni di entrambi per spiegare l’accaduto. Il primo è stato Davide Calabria, che ha affermato: “Son cose da campo, un malinteso tra me e lui. Tenevamo entrambi a questa partita, non ci siamo capiti su una cosa, ma ci siamo chiariti e abbiamo ricomposto. Non è la prima e non sarà l’ultima volta che succedono cose del genere sul terreno di gioco, l’adrenalina era ancora abbastanza alta. Chiedo scusa, non è stata una cosa bella, l’importante è stato comunque vincere questa partita e dare una scossa. Non è stato facile vincere contro il Parma, devo dire che hanno giocato molto bene e specialmente nel primo tempo abbiamo fatto fatica a trovare spazi”.

Sul proprio momento personale, Calabria ha ammesso: “Come sto? E’ una bella domanda. Sono sincero, non è una annata positiva e ci sono situazioni non semplici, anche private e personali, che non conosce nessuno, ma non mi va di parlarne. Voglio pensare a concludere questa stagione per il meglio per il bene del Milan, rimango concentrato su questo, con questa maglia ci sono cresciuto. Quello che è accaduto oggi fa parte del percorso, sono cose che possono capitare”.

Quindi, è intervenuto anche Sergio Conceicao, che ha affermato: “Se ero nervoso a fine partita? Lo sono tutti i giorni (ride, ndr). Si crea tanta adrenalina, sono cose che restano all’interno di una partita. E’ come quando ci si confronta con i figli, è scappata forse una parola di troppo, ma finisce lì, con il gruppo sto creando un legame importante. Perché sono rimasto così a lungo in spogliatoio? Non vengo a dire a voi che cosa ci siamo detti“.

Il portoghese, sull’andamento della partita, ha spiegato le sue scelte, a cominciare dall’esclusione di Theo Hernandez e Leao: “Avrei voluto non vincere in rimonta e riuscirci prima…ma di certo sono contento del carattere della squadra. Le scelte le ho fatte per migliorare la squadra, a prescindere dai nomi. Theo e Leao ci hanno dato tanto anche di recente, su di loro niente da dire. Dico subito che a Zagabria loro giocano, sono scelte che devo prendere da allenatore, mi pagano per questo”.