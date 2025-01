Conceicao-Calabria, tensione a fine gara: ecco cosa è successo

Ecco cosa è successo al termine di Milan-Parma, match valevole per la ventiduesima giornata di Seri eA: scintille tra il tecnico portoghese e il terzino

E’ stato un finale davvero elettrico quello che ha vissuto San Siro. Lo stadio in silenzio per protesta, per l’intera gara, si è accesso nel finale, in pieno recupero, quando il Milan è riuscito a ribaltare la partita contro il Parma.

Al fischio finale la squadra tutta è entrato in campo per esultare, con Rafa Leao tra i più festanti, ma la vittoria in rimonta rischia di passare in secondo piano.

Sergio Conceicao e Davide Calabria si sono, infatti, resi protagonisti di una scena che non è passata inosservata, destinata a fare discutere davvero tanto e che avrà certamente delle conseguenze. Toni accesi e nervi tesi tra i due sul terreno di gioco, immortalate dalle telecamere: il tecnico e il difensore vengono quasi alle mani, prima di essere prontamente divisi.

Alta tensione Milan, scontro Conceicao-Calabria

E’ Fikayo Tomori a portare via di peso Davide Calabria. Sergio Conceicao, invece, è trattenuto da alcuni membri del suo staff tecnico, oltre che da Youssouf Fofana, che prova a farlo ragionare, ma il mister è una furia. Ci pensa, infine, Theo Hernandez a cercare di far calmare il mister, abbracciandolo e parlandogli.

Calabria, che da quando è arrivato l’ex Porto, non è più il capitano, oggi ha dovuto giocare dal primo minuto, senza la fascia, per sostituire l’infortunato Emerson Royal. Ha disputato 77 minuti, prima di essere sostituito. Una sostituzione per nulla presa bene dal terzino, apparso visibilmente nervoso quando è stato chiamato ad accomodarsi in panchina.

Il giocatore, che ha un contratto in scadenza il prossimo 30 giugno, rischia così di chiudere la propria avventura in rossonero nel peggior modo possibile. Adesso è davvero difficile, immaginare, l’italiano ancora in campo nelle prossime partite e non solo perché dal prossimo weekend ci sarà Kyle Walker.