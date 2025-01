Milan da pazzi: Reijnders e Chukwueze rimontano il Parma in pieno recupero

Il Milan di Conceicao vince una partita rocambolesca: sotto per 2-1 al 90′ con il Parma, ribalta tutto negli ultimi minuti

Ha rischiato un ennesimo clamoroso harakiri, il Milan, che ha visto le streghe e una nuova sconfitta con il Parma. Invece, i rossoneri esultano nel recupero con una rimonta pazzesca, passando da 1-2 a 3-2 in pochi istanti, grazie ai gol di Reijnders e Chukwueze.

Che per il Diavolo non sarà una giornata da prendere sotto gamba, si capisce dopo sessanta secondi, quando Djuric viene pescato solo in area da un cross, ma sceglie la sponda di testa per Almqvist invece di concludere. Spesso, il Milan si fa trovare spaccato in due ed esposto alle ripartenze emiliane. Una di queste, genera il gran gol di Cancellieri a giro, a metà prima frazione. Il Milan fatica a reagire, ha una buona occasione con Leao ma la spreca, trova qualcosa solo da Pulisic e da Reijnders. E da un Pavlovic volitivo, che si guadagna un rigore conquistando una ingenua spinta di Suzuki. Dal dischetto, Pulisic non sbaglia, riportando il punteggio in parità. Ma nel finale di prima frazione arriva un’altra brutta notizia per il Diavolo: Fofana, in diffida, viene ammonito e salterà il derby.

Il secondo tempo inizia con Conceicao che prova a scuotere i suoi, togliendo Theo Hernandez e Leao gravemente insufficienti. Non beneficia, però, particolarmente dei cambi la squadra, con Reijnders a lungo unico davvero ispirato. Intanto, il Parma continua a essere pericoloso eccome quando riparte. Maignan riesce a salvare su Almqvist e su Camara, non sul tap in di Delprato. I gialloblù vedono la grande impresa, l’annullamento della rete di Pavlovic per fuorigioco sembra un segnale inequivocabile. Ma il Milan non si arrende e dopo quelle in Supercoppa e a Como, piazza un’altra remuntada: Reijnders buca al 92′, Chukwueze poco dopo corregge una sponda di Jovic e fa esplodere San Siro, fin lì pronto a sommergere tutti di fischi.

MILAN-PARMA 3-2 – 24′ Cancellieri (P), 38′ Pulisic rig. (M), 80′ Delprato (P), 92′ Reijnders (M), 95′ Chukwueze (M)

CLASSIFICA SERIE A: Napoli** punti 53; Inter* 47; Atalanta** 46; Lazio 39; Juventus** 37; Bologna e Milan 34; Fiorentina* 33; Roma 27; Udinese e Torino** 26; Genoa 23; Como** 22; Empoli**, Cagliari** 21; Lecce e Parma** 20; Verona 19; Venezia 15; Monza 13

*una partita in meno **una partita in più

PROSSIMI IMPEGNI

Parma-Lecce, 31 gennaio ore 20.45

Milan-Inter, 2 febbraio ore 18