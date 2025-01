Calabria via dal Milan dopo la lite: futuro segnato per l’ex capitano

Il futuro del terzino destro non sarà certo al Diavolo: ora la separazione dai rossoneri può arrivare già nei prossimi giorni

Già mercoledì contro la Dinamo Zagabria, capiremo se il caso Conceicao-Calabria è stato davvero archiviato. Il Milan è chiamato a giocare una partita fondamentale per chiudere tra le prime otto in Champions League senza Emerson Royal e ovviamente il nuovo acquisto Kyle Walker.

Senza quanto successo oggi, la titolarità del calciatore italiano sarebbe scontata. La palla, dunque, passa al tecnico portoghese, chiamato a prendere la scelta migliore per il suo Milan. Senza Calabria, sono due le strade percorribili: una porta a Filippo Terracciano, l’altra a Fikayo Tomori, adattato sulla destra. Idee che accompagneranno Conceicao già stasera.

Nella testa di Davide Calabria, invece, ci sarà ben altro. Il terzino, che ha perso la fascia da capitano a favore di Mike Maignan da quando è arrivato l’ex Porto, rischia di chiudere la propria avventura in rossonero nei peggiori dei modi.

Il Milan, mandando davanti alle telecamere i due protagonisti della lite, prova ad archiviare la vicenda come un episodio da campo. Lo ha fatto capire chiaramente anche Conceicao in conferenza stampa.

Calabria via dal Milan: il punto della situazione

Quanto successo, però, può chiaramente cambiare il futuro prossimo di Davide Calabria. Come più volte detto, la trattativa per il rinnovo è interrotta, con il Milan che ha scelto di non rinnovare il contratto al suo ex capitano e le contrattazioni non ripartiranno di certo adesso.

Anzi, Calabria, adesso, rischia seriamente di fare le valigie immediatamente già nei prossimi giorni. Il calciatore fino ad oggi ha sempre pensato di chiudere la stagione, prima di trovare una nuova sistemazione. Ora però tutto potrebbe essere diverso, salutando subito il Diavolo.

Il Milan è pronto a liberarlo praticamente a zero. Sul calciatore si è registrato l’interesse da parte del Galatasaray e di altri club turchi, oltre che arabi. Ma attenzione all’ipotesi italiana. Le settimane scorse è stato accostato alla Juventus, ma per sei mesi può diventare un’idea per Como e Monza. A breve capiremo se alcuni club busseranno alla porta del Milan e se l’avventura di Calabria al Diavolo si chiuderà tra i fischi e una lita con il suo mister.