Conceicao e la verità su Calabria: “Non doveva dirlo. Leao? Mi pagano per scegliere”. Pavlovic: “Voglio restare”

Le dichiarazioni del tecnico portoghese al termine della sfida di San Siro, contro il Parma. I rossoneri conquistano i tre punti, ma la vittoria passa in secondo piano

Vince in rimonta il Milan di Sergio Conceicao. I rossoneri hanno conquistato tre punti pesantissimi, battendo il Parma in pieno recupero.

Il Diavolo può dunque esultare, ma il successo passa in secondo piano per quanto successo al fischio finale, quando il tecnico portoghese si è scagliato contro Davide Calabria: “Vivo le partite con molta passione e voglia di vincere – afferma il mister in conferenza stampa -. C’è stata un po’ di adrenalina in più. La discussione era legata ad una situazione di gioco, c’è stata una parola di troppo. Niente di particolare. Tutti i calciatori per me sono importanti, sono come figli. Se c’è qualcosa che non mi piace io la dico. Non è stato bello da vedere quello che è successo, ma nel calcio ci sta, non siamo in chiesa. Ci siamo chiariti, ma stiamo iniziando a preparare già la partita di Zagabria“.

Poi si parla di campo e di un Milan, ancora una volta, vincente in rimonta. C’è tanto da migliorare: “Ci vuole voglia e spirito di sacrificio -prosegue – In ogni allenamento bisogna essere focalizzati. Serve fare le cose per bene dentro e fuori dal campo. Dobbiamo far meglio. Va sottolineato però lo spirito mostrato, abbiamo voluto vincere fino alla fine. Ci sono tante cose da migliorare, ma il Parma è un avversario difficile, con attaccanti bravi e veloci”.

Si chiude parlando dei singoli, partendo dalle bocciature di Leao e Theo. Conceicao fa chiarezza: “Mi pagano per fare delle scelte. Può succedere una giornata meno brillante, è normale. Sono stati molto importanti nel passato, ma anche nel futuro lo saranno. Posso dirvi, inoltre, che se stanno bene giocheranno sicuramente contro la Dinamo Zagabria. Pavlovic? Per me sono tutti titolari. Ha lavorato tantissimo in queste settimane”. Un’ultimissima battuta sul mercato: “Ho dato la mia opinione, spero che qualcosa possa arrivare, se no andremo in guerra con quelli che abbiamo”

Le parole in conferenza di Pavlovic

E’ intervenuto in conferenza stampa anche Pavlovic. Il centrale, migliore in campo, ha confermato quanto scritto su Calciomercato.it:

“So che non ho giocato per 10 partite e ci sono state tante voci sui media. Ma sono qui, con la testa sono e voglio restare qui”. Poi sono arrivate delle dichiarazioni sulla partita e sul caso Conceicao-Calabria: ”È stato un match difficile, ma siamo felici dei tre punti. Mi è piaciuta la mentalità che abbiamo mostrato sull’1-2. Lite? Non ero con loro, ma sono sicuro che tutto sia ok. Sono cose che succedono nel calcio. Sono sicuro che ci sarà stato un malinteso”