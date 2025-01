Via Vlahovic e non Cambiaso: “La Juve accetta 35 milioni” | ESCLUSIVO

Thiago Motta lo esclude nuovamente e il centravanti serbo è ormai un caso alla Continassa: futuro lontano dalla ‘Vecchia Signora’

Subito in campo dopo l’ufficialità e i primi allenamenti con la Juventus. Randal Kolo Muani è pronto ad esordire con la maglia bianconera nell’anticipo di questo pomeriggio contro la capolista Napoli.

Risolto l’intoppo burocratico per il tesseramento con il Paris Saint-Germain, l’attaccante francese è stato convocato da Thiago Motta che ieri nell’allenamento di rifinitura lo ha provato anche nella formazione iniziale. A serio rischio c’è la titolarità di Dusan Vlahovic, destinato all’ennesima esclusione dal primo minuto. Per il serbo si tratterebbe della terza panchina consecutiva dopo Milan e Bruges, ponendo ulteriori interrogativi sul proprio futuro alla Juve.

Sugli scenari in merito all’ex Fiorentina, si è soffermato Michele De Blasis intervenendo a ‘Juve Zone’ sul canale You Tube di Calciomercato.it: “Quella di Vlahovic è una situazione in divenire, certamente un’esclusione anche con il Napoli può creare un caso e sarebbe una scelta clamorosa – sottolinea il giornalista di ‘Oggi Sport Notizie’ – Io mi aspetto che possa succedere davvero di tutto, ha più possibilità Vlahovic di essere ceduto che Cambiaso, nonostante il pressing del Manchester City. Vlahovic rispetto a Cambiaso spinge per andare via e non è più al centro del progetto come prima”.

Juventus, Vlahovic verso l’addio: “Occhio all’ultima settimana di mercato”

De Blasis prosegue analizzando le prossime mosse della Juventus su Vlahovic: “Il rinnovo di contratto è lontano e al momento non se ne parla. Giuntoli doveva incontrare l’agente a dicembre per non generare un caso, mentre il vertice è slittato a febbraio e non sappiamo neanche se si farà”.

Si va verso un divorzio per giugno, ma occhio a possibili ribaltoni nel rush finale della sessione invernale: “Mi aspetto che la Juve lasci partire Vlahovic per un’offerta da 35 milioni e poi reinvestire quei soldi subito sul mercato se ce ne sarà la possibilità. Ad oggi c’è l’Arsenal in pole, anche perché ha bisogno di un attaccante dopo il grave infortunio rimediato da Gabriel Jesus. Arteta lo stima e lo rincorre da tempo, mentre i ‘Gunners’ avevano provato a prenderlo già ai tempi della Fiorentina. Sulle altre piste, PSG, Barcellona e Chelsea, è invece tutto da vedere. Qualcosa che non va per Vlahovic comunque c’è e occhio all’ultima settimana di mercato”, conclude Michele De Blasis a ‘Juve Zone’.