Giuntoli non si ferma: fissate le visite e colpo anticipato grazie a Cambiaso

La Juventus sempre molto attiva sul mercato: la dirigenza bianconera pianifica un altro colpo per la difesa di Thiago Motta

È il giorno di Kolo Muani alla Juventus, con il nuovo acquisto subito pronto a partire titolare nel big match di questo pomeriggio contro la capolista Napoli.

L’attaccante francese è stato provato tra i titolari nella rifinitura da Thiago Motta, che così escluderebbe per la terza volta consecutiva Vlahovic. Per il serbo si fa largo una nuova panchina e rischia di perdere il posto da titolare dopo l’arrivo in bianconero di Kolo Muani. A disposizione ci sarà anche Alberto Costa eventualmente a gara in corso, già tra i convocati nella sfida vinta contro il Milan. La Juve non si fermerà però all’ex Vitoria Guimaraes e alla punta di proprietà del Paris Saint-Germain, visto che nelle prossime ore sbarcherà a Torino anche Renato Veiga.

Calciomercato Juventus, Veiga nelle prossime ore a Torino e Giuntoli accelera per un nuovo difensore

La ‘Vecchia Signora’ ha concluso nei giorni scorsi l’accordo con il Chelsea per il prestito del giovane difensore classe 2003.

Operazione complessiva da poco meno di 5 milioni di euro, compreso l’ingaggio del giocatore e le commissioni. Veiga – che lunedì sosterrà le visite mediche – potrà essere utilizzato sia da centrale che come esterno a sinistra, ma non sarà l’ultimo colpo della massiccia campagna invernale del Dg Giuntoli. Nei piani della dirigenza della Continassa c’è infatti un altro difensore, che potrebbe essere due se alla fine uscisse Cambiaso direzione Manchester City. La Juve rimane in pressing sul Newcastle per Kelly, che sta trovando poco spazio nelle fila dei ‘Magpies’. Complicato invece un ritorno di fiamma per Todibo, al momento peraltro fuori per infortunio.

In Serie A anche in prospettiva continuare a interessare l’empolese Goglichidze, mentre Giuntoli tiene le antenne dritte sempre su Hancko. Il Feyenoord adesso fa muro, ma la remunerativa cessione di Cambiaso potrebbe consentire ai bianconeri di anticipare il colpo per portare subito lo slovacco alla corte di Thiago Motta.