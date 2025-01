Bufera durante Napoli-Juve: “Al City anche Koopmeiners”

L’olandese dominante dell’Atalanta non si è ancora visto alla Juventus, ma resta uno dei titolarissimi della squadra di Motta impegnata adesso in casa del Napoli

Koopmeiners in ombra nel primo tempo del big match del ‘Maradona’ tra il Napoli e la Juventus. Il tuttocampista olandese si è fatto notare solo per un tiro finito alle stelle, per il resto la sua prestazione è stata al di sotto della sufficienza. Come tante altre da quando veste la maglia della Juve, dove fin qui non si è ancora visto il giocatore dominante ammirato all’Atalanta.

Napoli-Juve, Koopmeiners fa infuriare i tifosi bianconeri

Koopmeiners è stato criticato pesantemente dai suoi stessi tifosi. Su X si sprecano i commenti contro il classe ’98, che nonostante le prove non all’altezza rimane uno dei titolarissimi della squadra di Thiago Motta.

Avvistata la palla di Koopmeiners a Aokigahara in Giappone#NapoliJuve pic.twitter.com/H3D1hje3U5 — Satoru Yldiz (@Thiagomotters) January 25, 2025

Pazzesca la capacità di #Koopmeiners di distruggere ogni azione offensiva della Juventus… — RiD ThE RoCk™️ (@RidTheRock) January 25, 2025

siamo live con koopmeiners pic.twitter.com/kA97vBumCp — uffa conceicaismo (@aboutgaia) January 25, 2025

Koopmeiners gioca palesemente contro — Bresingar (@Bresingar) January 25, 2025

Koopmeiners non tirava da fuori dall’attacco a Pearl Harbour, l’ha fatto l’unica volta in cui non avrebbe dovuto. E male. — martina #paregentus (@spazioinutile) January 25, 2025

Io non ne posso più di Koopmeiners — Imbattuti (@Kulusecsi) January 25, 2025

E voi non dareste Cambiaso per 60 milioni? Io con quei soldi gli regalerei anche Koopmeiners #NapoliJuve — ℂ𝕙𝕒𝕣𝕝𝕚𝕖𝟚𝟝𝟜𝟟𝟟 (@Charlie25477) January 25, 2025

Napoli-Juve, per ora decide il gol di Kolo Muani

I primi 45′ di Napoli-Juve si sono chiusi col punteggio di 0-1. Proprio Kolo Muani, l’ultimo arrivato, ha sbloccato la partita poco prima dell’intervallo sfruttando da centravanti di razza l’assist involontario di Anguissa. E così è vincente la scelta di Thiago Motta di escludere il francese a scapito di Vlahovic, il quale potrebbe subentrare negli ultimi venti minuti dell’incontro.