Un’altra bocciatura per Vlahovic, Thiago Motta: “Ecco come ha reagito”

Kolo Muani preferito al bomber serbo, che parte così dalla panchina per la terza volta consecutiva. Il commento del tecnico bianconero prima di Napoli-Juve

Vlahovic è sempre più un ‘caso’. Col Napoli terza panchina consecutiva per il bomber serbo, a cui Thiago Motta ha preferito subito il neo arrivato Kolo Muani. “È un giocatore che stavamo seguendo da molto tempo e che ha lavorato bene con noi – ha detto a ‘Dazn’ il tecnico della Juventus sul francese – Anche lui deve adattarsi al nostro tipo di gioco, però siamo convinti possa darci una mano importante”.

L’attaccante giunto in prestito dal PSG potrebbe alternarsi con Nico Gonzalez nel ruolo di punta centrale, come conferma Motta: “È un modo per non dare punti di riferimento, lui e Nico Gonzalez possono scambiarsi spesso la posizione”.

Terza panchina consecutiva per Vlahovic, Motta fa il pompiere: “Ha reagito bene”

Motta ha poi provato a gettare acqua sul fuoco in merito all’esclusione da titolari, per la terza volta consecutiva, di Dusan Vlahovic: “Come ha reagito? Molto bene. Lui è un leader molto positivo in questo gruppo. Rientra da un piccolo infortunio e sa che oggi può essere anche lui una scelta importante nel secondo tempo”.

Così, invece, si è espresso Motta sulla partita di scena fra poco al ‘Maradona’: “Lo sappiamo che sarà molto complicata, perché affrontiamo un avversario che ti può mettere in difficoltà con il pressing e con il palleggio. Siamo fortunati ad vere esterni di qualità, ma anche di gamba e in grado di fare bene le due fasi”.

Formazioni ufficiali Napoli-Juve e classifica Serie A aggiornata

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Spinazzola; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Neres. All. Conte

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; McKennie, Gatti, Kalulu, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Yildiz, Koopmeiners, Nico Gonzalez; Kolo Muani. All. Motta

CLASSIFICA SERIE A: Napoli punti 50; Inter* 47; Atalanta** 46; Lazio 39; Juventus 37; Bologna* e Fiorentina* 33; Milan* 31; Roma 27; Udinese e Torino** 26; Genoa 23; Como** 22; Cagliari** 21; Empoli, Parma e Lecce 20; Verona 19; Venezia 15; Monza 13

*una partita in meno

**una partita in più