Pavlovic via dal Milan, non è finita: continua il pressing sul serbo

Il centrale può ancora lasciare il Milan. Non mancano le squadre interessate al calciatore ex Salisburgo: il punto della situazione

Manca sempre meno alla chiusura della campagna acquisti invernale, ma il mercato in uscita del Milan continua ad essere bloccato. I calciatori con la valigia in mano, però, sono sempre parecchi e tra questi c’è certamente Pavlovic.

Il centrale serbo ha giocato titolare contro il Girona, per via delle assenze di Malick Thiaw (infortunato) e Fikayo Tomori (squalificato), ma il club rossonero non lo ha tolto dal mercato ed è pronto ad ascoltare offerti sui 20 milioni di euro. Nei giorni scorsi è stato il Fenerbahce a farsi avanti, ma la pista turca non ha mai convinto il calciatore, che si sta mostrando poco propenso a lasciare il Diavolo dopo solo sei mesi. Così la squadra di Jose Mourinho ha deciso di chiudere per Skriniar.

Milan: lo Stoccarda vuole Pavlovic, ma c’è anche la Premier League

Pavlovic, però, come detto, resta sul mercato, con il Milan pronto a prendere in considerazione proposte a titolo definitivo che si aggirano sui 20 milioni di euro. Il Diavolo, d’altronde, lo ha pagato in estate intorno ai 18 milioni e non ha alcuna intenzione di mettere a bilancio delle minusvalenze.

La posizione del club rossonera è alquanto chiara. In queste ore così per Pavlovic hanno bussato alla porta di casa Milan sia il Leicester che lo Stoccarda. Per l’addio, serve ovviamente anche l’ok del calciatore, che oggi da Sergio Conceicao, è considerato una quarta scelta. In caso di addio dell’ex Salisburgo, il Milan sarebbe pronto a sostituirlo con un’occasione. Nei giorni scorsi, ad esempio, ai rossoneri, così come alla Juve, è stato proposto Disasi, che può lasciare il Chelsea in prestito. Può essere il nome giusto. Così i soldi incassati verrebbero indirizzati per l’acquisto di Santiago Gimenez, il sogno per l’attacco del Milan.