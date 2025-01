Colpo Gimenez, l’attacco del Milan cambia volto: la scelta su Morata e Abraham

Il punto della situazione in casa rossonera. Il reparto offensivo del Diavolo è pronto ad accogliere il grande centravanti. Futuro segnato per lo spagnolo e l’inglese

Il 2025 sarà l’anno del grande centravanti. In casa Milan non si può più rimandare un colpo che sarebbe dovuto essere messo a segno già l’estate scorsa.

Naufragata, però, la trattativa per Joshua Zirkzee, la dirigenza rossonera ha deciso di mettere le mani prima su Alvaro Morata, poi su Tammy Abraham, scaricando Luka Jovic, che ad agosto aveva avuto il via libera ad indossare la maglia numero 9. Al 24 gennaio lo spagnolo e l’inglese hanno raggiunto il misero bottino di sei gol a testa, per un totale di dodici reti. Le difficoltà sono emerse soprattutto in Serie A, dove il Milan sta faticando terribilmente a battere le squadre che arrivano a San Siro per difendere il pareggio. Le occasioni sprecate sono tante e la mancanza di un bomber d’area di rigore si fa sentire sempre più.

Così il Milan ha deciso di prendere Santiago Gimenez, avviando i contatti con il Feyenoord. L’attaccante della Nazionale messicana ha da tempo dato il via libera al trasferimento in rossonero, ma serve convincere gli olandesi, che non sono per nulla propensi a cedere il proprio centravanti durante il mercato di gennaio. La squadra di Rotterdam, d’altronde, è in lotta per la conquista del titolo nazionale e vuole giocare al meglio la Champions League. Nonostante le difficoltà , però, il Milan è intenzionato a provarci, sapendo che occorrerà mettere sul piatto una proposta sui 35/40 milioni di euro. La speranza è che la volontà del calciatore possa avere la meglio.

Milan, da Gimenez a Abraham: il punto sull’attacco

Il desiderio di acquistare Santiago Gimenez ( a gennaio o eventualmente in estate) conferma chiaramente la bocciatura di Alvaro Morata e Tammy Abraham.

Immaginare un Milan con i tre centravanti anche la prossima stagione è praticamente impossibile. In estate così solo uno tra l’inglese e lo spagnolo affiancherà il nuovo centravanti. Il ruolo di terzo attaccante non sarà certo riservato a Jovic, al quale non verrà rinnovato il contratto, ma a Francesco Camarda. La domanda, dunque, sorge spontanea: tra Abraham e Morata chi continuerà a vestire il rossonero? Li situazioni contrattuali, con l’inglese acquistato in prestito, non sembrano lasciare dubbi. Oggi immaginare un suo acquisto dalla Roma appare, dunque, alquanto complicato, soprattutto con un contratto da 4,5 milioni di euro netti a stagione. Non è da escludere, però, che sia Morata a fare le valigie. In questo caso toccherà allo spagnolo scrivere il suo futuro.