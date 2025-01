Napoli, Vlahovic e Kolo Muani, Thiago Motta non ci sta: “Vi sbagliate assolutamente”

Domani pomeriggio il big match del ‘Maradona’ tra la capolista e la Juventus di Thiago Motta: le dichiarazioni alla vigilia dell’allenatore bianconero

La Juventus è attesa domani dalla trasferta sul campo della capolista Napoli, dopo il deludente pareggio in Champions League nella tana del Bruges.

Ieri il club bianconero ha ufficializzato l’ingaggio di Kolo Muani, che potrebbe avere già spazio nell’anticipo del ‘Maradona’. Thiago Motta, come di consueto, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match.

Sul gruppo e la situazione dell’infermeria: “L’inserimento dei nuovi va molto bene, anche il gruppo sta bene. Sono tutti a disposizioni a parte Milik, Bremer e Cabal“.

Sul confronto con gli avversari a livello di progetto: “Non è simile, sapete anche voi la situazione del Napoli e quello che abbiamo fatto noi. Tanti aspetti sono diversi. Sono soddisfatto di molte cose, di altre un po’ meno come i pareggi di troppo perché poi vogliamo ottenere sempre il massimo e la vittoria attraverso il lavoro sul campo. La squadra è giovane e di talento, abbiamo avuto qualche infortunio imprevisto, sempre con il coraggio di superare le difficoltà e tanti cambiamenti necessari per diversi motivi rispetto all’anno scorso”.

Sulla possibile titolarità di Kolo Muani: “Per Randal vedremo, è disponibile, deciderò domani se inizierà o se verrà in panchina. L’abbiamo preso perché avevamo l’esigenza di avere un giocatore del suo livello per aiutare la squadra a vincere le partite“.

Napoli-Juventus, Thiago Motta in conferenza: “La squadra di Conte è meritatamente in testa alla classifica”

Sul Napoli capolista: “Si trovano meritatamente al primo posto e hanno un ottimo allenatore. Noi siamo in questo momento indietro. Domani sarà una grande partita e vogliamo mostrare in campo la nostra miglior versione”.

Thiago Motta aveva ripreso le sue punte, Mbangula escluso, dopo lo 0-0 contro il Bruges: “Ho fatto un richiamo ai nostri attaccanti, però non mi sono mai permesso di criticare un mio giocatore. Lo criticherei sono per l’atteggiamento, ma quello è sempre stato impeccabile. Ho fatto solo un richiamo: conosco il valore e il potenziale che hanno e come possono aiutare la squadra. È stata fatta passare per una critica, ma chi dice questo si sbaglia completamente: non è assolutamente così, era solo un richiamo“.

Con Kolo Muani aumenta la concorrenza in attacco: “Fa crescere molto la squadra, è normale, soprattutto in un grande club come la Juve. Abbiamo tante gare da disputare, la concorrenza alzerà il livello sia in partita che in allenamento. Vlahovic meno centrale? Dusan aveva giocato tantissimo prima di quest’ultimo infortunio. Vedremo per domani chi inizierà e chi contribuirà a gara in corso”.

Infine, sulla crescita esponenziale di Locatelli: “Ha sempre l’atteggiamento giusto, il suo carattere è importantissimo anche nello spogliatoio. Si è guadagnato la fascia con le prestazioni e l’esempio che dà alla squadra. Per quello che fa in campo e non solo, per noi è un giocatore molto importante”, conclude Thiago Motta.