Milan, UFFICIALE Walker: tutto confermato

Il club rossonero ha annunciato l’acquisto del difensore inglese che andrà dunque a rafforzare la rosa di Sergio Conceicao

Kyle Walker è un nuovo giocatore del Milan. Alla fine è lui il giocatore inglese su cui ha deciso di puntare il club rossonero nel corso della sessione di mercato.

Walker, classe 1990, lascia dunque il Manchester City dopo sette stagioni e mezzo e dopo aver vinto praticamente ogni titolo con il club inglese. Per il terzino, 93 presenze in nazionale, si tratta della prima avventura lontano dall’Inghilterra. A Milano troverà ben tre connazionali: Tomori, Abraham e Loftus-Cheek. La notizia era ormai nota, si attendeva solo l’ufficialità, arrivata solo in serata. Il giocatore aveva sostenuto le visite mediche nella giornata di ieri e andrà a sostituire Emerson Royal, destinato alla partenza, ma infortunatosi durante la sfida di Champions League e costretto ad uno stop di circa due mesi. Per Sergio Conceicao un innesto di grande esperienza da aggiungere alla rosa e un profilo voglioso di rimettersi in gioco lontano dalla Premier League. Walker approda in rossonero con la formula del prestito con diritto di riscatto.

Questo il comunicato diramato dal Milan:

“AC Milan è lieto di comunicare di aver acquisito, a titolo temporaneo con opzione per l’acquisizione definitiva, le prestazioni sportive del calciatore Kyle Andrew Walker dal Manchester City FC.

Nato a Sheffield (Inghilterra) il 28 maggio 1990, Kyle cresce nel Settore Giovanile dello Sheffield Utd, per poi passare al Tottenham con cui debutta in Premier League nel marzo 2010. Nell’estate 2017 il trasferimento al Manchester City con cui colleziona 319 presenze, vincendo 17 trofei, tra cui 6 Premier League e la Champions League del 2023.

Kyle, nel novembre 2011 debutta nella Nazionale inglese, con cui vanta 93 presenze.

Walker indosserà la maglia rossonera numero 32.”.

Queste le prime parole del terzino inglese: “Sono entusiasta di indossare questa maglia e di giocare nel nostro fantastico stadio. Spero di portare esperienza, soprattutto per aiutare i più giovani. Voglio giocare con passione. Questo è quello che meritano e desiderano i tifosi”.