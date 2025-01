Juventus, un difensore si allontana (per ora): “Neanche lontanamente vicini”

Continua la caccia della Juventus al difensore da consegnare all’allenatore Thiago Motta per rinforzare la batteria dei centrali

Nonostante oggi sia la vigilia di un match importantissimo come quello contro il Napoli capolista di Antonio Conte, valido per la ventiduesima giornata del campionato di Serie A, le voci di mercato che gravitano attorno alla Juventus non si fermano.

Cristiano Giuntoli, deus ex machina della squadra bianconera guidata in panchina da Thiago Motta, lavora alacremente per tappare i buchi venutisi a creare con i gravissimi infortuni, che li terranno fuori fino a fine stagione, di Gleison Bremer e Juan Cabal, oltre alla decisione di separarsi dal capitano Danilo a stagione in corso. Quest’ultimo è già stato sostituito da Alberto Costa, terzino destro arrivato dal Vitoria Guimaraes per 15 milioni di euro, bonus inclusi. Per il ruolo di centrale/terzino sinistro è in arrivo dal Chelsea, in prestito secco per circa 4.5 milioni di euro (inclusi ingaggio e commissioni), Renato Veiga. Il polivalente calciatore portoghese è atteso a Torino tra domenica e lunedì per le visite mediche di rito prima della firma del contratto.

Ma non è finita qui. La Juve vorrebbe inserire anche un altro centrale in rosa e sono diversi i nomi che circolano. Il sogno è sempre David Hancko, con cui c’è una trattativa ben avviata per il prossimo giugno, ma il Feyenoord non è intenzionato a privarsi dell’ex Fiorentina a stagione in corso. È tornata, invece, in auge la possibilità di arrivare a Jean-Clair Todibo, lungamente trattato l’estate scorsa prima del passaggio, in prestito con obbligo di riscatto, dal Nizza al West Ham. Il francese, però, non sta trovando molto spazio e sono stati riallacciati i dialoghi con la società piemontese. Ma c’è anche un altro che circola con insistenza da settimane.

Howe allontana Kelly dalla Juventus: le ultime

Stiamo parlando di Lloyd Kelly, 26enne calciatore in forza al Newcastle. Arrivato in estate a parametro zero, dopo la scadenza del contratto col Bournemouth, il difensore non sta trovando grandissimo spazio in bianconero. Da qui le indiscrezioni riguardanti una possibile partenza in questo mese di gennaio e l’accostamento alla Juve. Ma alla vigilia della sfida di Premier League contro il fanalino di coda Southampton guidato da Ivan Juric, il manager dei ‘Magpies’, Eddie Howe, ha allontanato, almeno per ora, la partenza di Kelly verso Torino. “Ho visto un po’ di speculazioni su Lloyd. Di sicuro non abbiamo avuto nessuna offerta lontanamente vicina a far prendere una decisione al club su questo – le sue parole riportate dal ‘Chronicle Live’ – Lloyd è parte integrante della squadra dal mio punto di vista. La sua sfida è cercare di farsi strada nel team. È appena arrivato, quindi penso che abbia molto da realizzare qui”. Il Newcastle avrebbe aperto al prestito, ma solo inserendo l’obbligo di riscatto da 25 milioni di sterline, poco meno di 30 milioni di euro. Cifra decisamente importante, per la Juventus e non solo.