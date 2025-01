Juve, perplessità su Veiga: “Non lo avrei preso. Vlahovic-Kolo Muani grande coppia”

Il mercato dei bianconeri è in grande fermento dopo i primi due colpi di Giuntoli. A Calciomercato.it il giudizio del noto talent scout Michele Fratini

Ancora una decina di giorni alla chiusura della sessione invernale di calciomercato. Dopo aver ottenuto lo scettro di regina dell’estate, la Juventus si candida al bis a gennaio. Giuntoli non si ferma al doppio colpo delle ultime ore, con i prestiti di Veiga dal Chelsea e Kolo Muani dal Paris Saint-Germain. Per fare un punto sul mercato dei bianconeri e non solo, nella trasmissione ‘Ti Amo Calciomercato.it’ in onda sulla pagina ufficiale YouTube di CMIT è intervenuto in esclusiva il noto talent scout toscano Michele Fratini, il cui nome è sempre più caldo in ottica Psg per il ruolo di capo scout della prossima stagione.

RENATO VEIGA – “A parte Couto e Pepe, non ricordo grandi difensori nella storia recente del Portogallo. E’ mai possibile che in Italia non ci sia un calciatore analogo? Con tutto il rispetto per Renato Veiga, io non lo avrei preso. La Juventus un anno fa acquistò Djalò, che poi non ha trovato spazio. Sembra che la qualità sia solo lì, ma non mi pare che il Portogallo sia famoso per i difensori. I giovani dovrebbero avere accanto sempre uno esperto: penso a Comuzzo della Fiorentina, cercato dal Napoli dopo lo scontro diretto in cui ha spostato Lukaku nell’uno contro uno. Ma se accanto a lui ci fosse uno come Sergio Ramos per sei mesi tra allenamenti e gare farebbe crescere il giovane”.

JUVENTUS – “Rovella ora è nel giro della Nazionale, Chiesa sta cercando di ritagliarsi spazio nel Liverpool dei fenomeni, anche Soulé poteva e potrebbe far bene alla Roma. Erano tutti della Juve, come lo stesso Pogba, che ha avuto problemi disciplinari oltre che fisici. Ma se sta bene, in un centrocampo tutto francese con Thuram sarebbe tanta roba. I suoi compagni di nazionale dicono che uno come Pogba gli manca. E’ stato mandato via pure Rabiot: la classifica si guarda alla fine, ma la Juve è ancora quotata in borsa e alla fine si devono fare i conti. C’è bisogno di un allenatore che sappia mentalizzare i calciatori: si diceva che Thiago Motta avrebbe portato Zirkzee, ma invece non è arrivato. Chi ha detto che Vlahovic fa panchina con Kolo Muani? Il francese è un attaccante completo, che va in profondità e non per niente il Psg lo ha pagato 80 milioni e lo dà solo in prestito. Sarebbe una coppia d’attacco perfetta: la Juventus è nata per giocare con il 4-3-1-2 con Yildiz dietro le due punte”.

Inter, Fratini: “Per la difesa attenzione a Gila della Lazio”

DIFENSORE INTER – “Bisseck ha grande struttura e può migliorare ancora, perché ancora non mi ha riempito l’occhio. In marcatura è un po’ blando e dietro non è l’uomo d’ordine come Acerbi o come Materazzi per costruire l’azione da dietro. In quel ruolo attenzione a Mario Gila, cresciuto nel Real Madrid: è il profilo di difensore centrale che tutti vorrebbero. Penso che l’Inter a fine stagione potrebbe parlare con la Lazio di lui”.

FELICI E ZAPPA – “Felici è un giocatore con la romanità dentro e infatti la Roma lo vorrebbe. Sposta gli equilibri perché ha progressione con la palla al piede: può fare l’esterno e il centrocampista. Mattia è un classe 2001 che ha fatto la gavetta in Serie C e in Serie B e poi c’è stata l’investitura di Liverani, che di qualità se ne intende. Sempre a Cagliari c’è pure Zappa, che nasce esterno offensivo ma può fare l’esterno a tutta fascia e il terzino. Cresciuto nell’Inter, oggi lo vogliono le big”.

ORLANDI E WANNER – “Un nome da tenere d’occhio? Dico Andrea Orlandi, centrocampista classe 2007 dell’Empoli, che secondo me farà carriera in Serie A. All’estero invece c’è un giocatore che tutti stanno cercando in Italia, così come in Spagna e nel resto d’Europa: parlo di Paul Wanner, mancino classe 2005 di proprietà del Bayern Monaco che sta giocando in prestito all’Heidenheim. Ha doppio passaporto tedesco e austriaco, è un trequartista atipico che può giocare anche da ala e da play davanti alla difesa, oltre ad avere le movenze del centravanti. Ricorda Nico Paz, ma anche Nuri Sahin: qualità, densità e personalità“.