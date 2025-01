Intreccio Cambiaso, la Juve può perdere anche l’erede: assist del Chelsea

I bianconeri attendono eventuali offerte da parte del Manchester City per l’esterno ma rischiano di ‘salutare’ anche un altro giocatore

La Juventus non ha ancora chiuso il suo mercato. Ieri ha ufficializzato finalmente Randal Kolo Muani dopo gli ostacoli delle ultime ore, il francese è stato il secondo acquisto dopo il terzino portoghese Alberto Costa. Ai bianconeri, però, serve soprattutto almeno un rinforzo al centro della difesa e questo sarà Renato Veiga. Il portoghese del Chelsea sbarcherà alla Continassa nelle prossime ore, arriverà in prestito dai Blues fino a fine stagione. Ma non sarà l’unico colpo in quel ruolo, perché Giuntoli resta a caccia e di nomi sul taccuino ne ha messi.

In primis Lloyd Kelly e ora anche il ritorno di fiamma per Todibo. Che il West Ham in estate aveva soffiato appunto alla Juve. Gli intrecci del mercato. Grande attenzione anche alle cessioni però, visto che non può essere escluso ancora niente. Soprattutto ci si aspetta ancora la possibile offerta del Manchester City per Andrea Cambiaso, finito nel mirino di Guardiola che può provare a strapparlo a Thiago Motta. A certe cifre difficile dire di no. In quel caso i bianconeri avrebbero già un’idea su quelli che potrebbero essere i sostituti e una delle piste porta nuovamente al Chelsea. Come vi abbiamo raccontato su Calciomercato.it, nel blitz londinese di Giuntoli sul tavolo è finito anche Ben Chilwell proprio in caso di partenza dell’esterno ex Bologna e Genoa. Ma sull’inglese la concorrenza già si infittisce.

Chilwell nel mirino del Borussia Dortmund: il Chelsea gli va incontro

L’asse tra Juventus e Chelsea è sempre più caldo, visto che non c’è solo Renato Veiga nei discorsi tra i due club. I bianconeri hanno messo in lista anche Ben Chilwell, terzino sinistro finito ai margini dei Blues: quest’anno ha giocato solamente 45 minuti, in un’unica presenza. Era in rampa di lancio, titolarissimo e tra i migliori nel suo ruolo, poi il grave infortunio al ginocchio lo ha stoppato bruscamente.

Se dovesse partire Cambiaso, direzione Manchester City, diventerebbe un’opzione importante. Ma su di lui, scrive ‘The Sun’ e non solo, c’è anche il Borussia Dortmund a caccia di rinforzi sulla corsia mancina. I tedeschi sono avversari insidiosi, che però hanno un altro obiettivo importante come Zinchenko dell’Arsenal. L’ucraino potrebbe non rinnovare, ci sono stati degli intoppi con i Gunners e i gialloneri hanno captato l’occasione. Chilwell è più raggiungibile, ma non ha intenzione di rinunciare a un ingaggio da oltre 6,5 milioni all’anno. Un ostacolo per tanti, ecco perché il Chelsea – si legge – potrebbe dare una mano ai tedeschi (e quindi potenzialmente anche alla Juve) partecipando appunto allo stipendio. Anche se l’ex Leicester al momento preferirebbe comunque restare in Premier League, dove si sarebbe interessato l’Everton dei Friedkin.