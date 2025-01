Ritorno di fiamma, può arrivare alla Juventus con sei mesi di ritardo

La squadra bianconera alla ricerca di rinforzi per la difesa e torna d’attualità un difensore già cercato in estate

Per la Juventus continua la caccia al difensore. Dopo aver preso Alberto Costa e Kolo Muani, i bianconeri sono vicini alla definizione dell’arrivo di Renato Veiga dal Chelsea. Il portoghese non chiuderà però il mercato bianconero perché Giuntoli vuole regalare un secondo centrale a Thiago Motta che tra infortuni e addii ha perso tre difensori (Bremer, Cabal e Danilo).

Tanti i nomi vagliati dal Football Director bianconero e tra questi è tornato d’attualità anche quello di Jean-Clear Todibo. Non un nome nuovo per la Juventus che appena sei mesi fa cercò di portarlo in Italia. Il centrale, ex Barcellona, è stato in estate molto vicino a vestire la casacca bianconera, il suo arrivo da più parti era dato per certo, prima che saltasse. Todibo è approdato quindi al West Ham, ma dopo appena metà stagione sarebbe pronto a fare nuovamente i bagagli.

Juventus, nuovi contatti con Todibo

La Juventus ha, infatti, riallacciato i rapporti con l’entourage di Todibo cercando di capire se ci sono i presupposti per il suo approdo a Torino.

Classe 1999, con un passato anche allo Schalke, il centrale francese è stato acquisto dal West Ham in prestito con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni. Un affare da complessivi 40 milioni di euro che ora però potrebbe essere ‘cancellato’ dopo appena sei mesi. La Juventus ha riaperto il canale per verificare se ci siano le condizioni per intavolare una trattativa: i bianconeri puntano al prestito con diritto di riscatto, mentre il club inglese vorrebbe che da Torino si facessero carico dell’obbligo preente nell’accordo estivo con il Nizza.

Todibo è solo uno dei nomi vagliati dalla Juve per la difesa: in ballo c’è sempre Kelly, altro giocatore proveniente dalla Premier League. L’obiettivo per Giuntoli è chiaro: garantire a Thiago Motta anche un altro centrale senza andare ad appesantire il bilancio e quindi con la formula del prestito utilizzata già nel caso di Kolo Muani e replicata con Veiga.