Visite e firma per il nuovo gioiello dell’Inter | VIDEO CM.IT

Operazione definita per il club nerazzurro: manca solo l’ufficialità per l’ingaggio del giovane talento

Primo colpo per l’Inter della finestra di gennaio del mercato, anche se per le giovanili. Il club nerazzurro presto ufficializzerà infatti l’arrivo del giovanissimo Andrija Vukoje.

Il talento montenegrino è sbarcato ieri a Milano e oggi ha sostenuto le rituali visite mediche per l’Inter, prima alla clinica Humanitas di Rozzano e successivamente al Coni per l’idoneità sportiva. Vukoje arriva a titolo definitivo dall’OFK Grbalj e dopo aver sistemato tutte le questioni burocratiche legate al trasferimento firmerà nella sede di Viale della Liberazione un contratto di due anni e mezzo – quindi fino al giugno 2027 – con la società campione d’Italia.

🎥 🇲🇪 #Inter – Visite mediche in corso per Andrija #Vukoje: il trequartista montenegrino classe 2008 dell'OFK Grbalj firmerà fino al 2027 con il club nerazzurro. Sarà aggregato alla Primavera, colpo anche in ottica Under 23 🤝

Il talentuoso trequartista, che compirà 17 anni a marzo, sarà aggregato inizialmente alla Primavera di Zanchetta, ma in ottica futura nei piani dell’Inter c’è la volontà di metterlo a disposizione della squadra Under 23 che aprirà i battenti la prossima stagione nel campionato di Serie C. Vukoje in patria (seconda serie montenegrina) aveva collezionato finora 15 presenze in prima squadra, mettendo a referto 4 gol e 2 assist.