Rinnovo con l’Inter, Premier e post Ancelotti: la tentazione di Inzaghi

L’allenatore emiliano ha diversi ammiratori in giro per l’Europa: priorità ai nerazzurri, ma occhio alle big inglesi e al Real Madrid

Occasione per l’Inter, che a Praga contro lo Sparta ha la possibilità di ipotecare il passaggio diretto agli ottavi di Champions League.

Match fondamentale nel percorso europeo per la squadra nerazzurra, con i campioni d’Italia allo stesso tempo impegnati nel duello scudetto in campionato contro il Napoli. La società meneghina non hai mai fatto mistero di puntare ad arrivare fino in fondo quest’anno anche in Champions, oltre a confermare il tricolore sul petto dopo il trionfo della scorsa stagione con la conquista della seconda stella.

La formazione nerazzurra sta rispettando le attese nonostante qualche piccolo incidente di percorso e quindi la dirigenza è soddisfatta del lavoro fin qui svolto da Simone Inzaghi. Tanto che il presidente Marotta sta pianificando il rinnovo dell’allenatore piacentino e a più riprese ha confermato la volontà dell’Inter di continuare con Inzaghi anche oltre il 2026, attuale scadenza del contratto.

Le big inglesi e il Real Madrid corteggiano Inzaghi: la priorità del tecnico resta l’Inter

Lo stesso ex attaccante, in precedenza, ha ribadito la volontà di non muoversi da Milano, lasciando però uno spiraglio: “Quando sto bene e mi sento apprezzato in una società, l’obiettivo è quello di restare per tanti anni. È ovvio che il desiderio sia quello, poi tutti sappiamo l’imprevedibilità del calcio e che ogni cosa in questo mondo cambia in fretta“, le parole di Inzaghi in una recente conferenza stampa pre campionato.

L’obiettivo dell’Inter è quello di proseguire il matrimonio con l’allenatore e in primavera si inizierà a discutere del nuovo contratto. Occhio però alla volontà del tecnico emiliano, che potrebbe anche essere tentato da una nuova avventura la prossima estate. Non sono ormai un mistero infatti le sirene provenienti dalla Premier League, con Inzaghi tra gli altri accostato anche al Manchester United prima dell’arrivo di Amorim. Il tecnico ex Lazio sarebbe ingolosito da un’avventura nel campionato inglese, così come sarebbe difficile dire di no a un’eventuale chiamata del Real Madrid, alle prese con il caso Ancelotti.

I ‘Blancos’ potrebbero dare il benservito al mister di Reggiolo (sul quale ha drizzato le antenne la Roma) a fine stagione, con Inzaghi tra gli outsider per rimpiazzarlo dietro il favorito Xabi Alonso. Inzaghi però ha dato la sua priorità all’Inter e se non ci saranno scossoni proseguirà la sua avventura alla guida della ‘Beneamata’, in attesa di buone nuove sul rinnovo.