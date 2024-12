Inzaghi svela il futuro: “Ho un obiettivo con l’Inter”. Due titolari a rischio per il Como

I campioni d’Italia ospitano domani al Meazza la squadra di Fabregas nel posticipo della 17° giornata del campionato di Serie A: le dichiarazioni in conferenza stampa del tecnico piacentino

Vigilia di Inter-Como ad Appiano Gentile per la formazione campione d’Italia, che in chiave scudetto vuole rispondere al Napoli dopo la vittoria dei partenopei sul campo del Genoa.

I nerazzurri arrivano alla sfida da un filotto di vittorie importanti, compreso il tennistico e roboante 6-0 in casa della Lazio nell’ultimo turno di campionato. L’allenatore piacentino è intervenuto in conferenza stampa dal centro sportivo nerazzurro per presentare la gara contro l’undici di Fabregas: “Sarà una partita complicata, il Como sta dimostrando tutte le sue qualità anche in Serie A. Hanno grande organizzazione e sono un’ottima squadra”, esordisce Inzaghi dalla sala stampa del BPER Training Center.

Il tecnico interista rischia di essere in seria emergenza nel reparto difensivo: “Ci mancano Acerbi e Pavard, oggi avevano qualche problema anche de Vrij e Darmian. Domattina valuteremo le loro condizioni, ad oggi non sono recuperabili ma abbiamo qualche speranza“.

Interventi sul mercato a gennaio? La risposta di Inzaghi sulla rosa dei campioni d’Italia tra eventuali entrate e uscite, anche con vista giugno: “Speriamo di riavere il prima possibile Acerbi e Pavard. Per il momento nessuno ha manifestato l’intenzione di andare via. Sappiamo che il presidente Marotta, insieme ad Ausilio e Baccin, sono sempre al lavoro e molto attivi. Si va verso una direzione dove si punterà sui giovani: non ho nessuna preclusione e se aiutano l’Inter a vincere sarò il primo ad esserne felice”.

Sulle scelte di formazione e il recupero di Barella: “Bisseck da centrale ha fatto benissimo in Coppa Italia, ma dato che abbiamo qualche problemino con Darmian domani al centro potrebbe giocare Bastoni. Stiamo valutando con il mio staff e siamo ottimisti sia per de Vrij che per Darmian, visto che mancano ancora 24 ore abbondanti alla partita. Barella? Si è allenato bene sia ieri che oggi, mi sembra che sia in buone condizioni. Sarà disponibile e deciderò domani se giocherà titolare o meno“.

Calciomercato Inter, Inzaghi e l’interesse per Nico Paz: “Farà una grandissima carriera”

Sul futuro, Simone Inzaghi si vede ancora a lungo sulla panchina dell’Inter: “Le voci di rinnovo? Quando sto bene e mi sento apprezzato in una società, l’obiettivo è quello di restare per tanti anni. È ovvio che il desiderio sia quello, poi tutti sappiamo l’imprevedibilità del calcio e che ogni cosa in questo mondo cambia in fretta”.

L’allenatore prosegue sul cammino finora alla guida dei nerazzurri: “Oltre alla conquista dello scudetto e della seconda stella, in questi anni ho visto una squadra che si è comportata alla grande anche e soprattutto nel difficoltà. Ho una squadra di veri uomini e non ci siamo piegati mai davanti a niente. Adesso per il 2025 dobbiamo continuare così. Io sottovalutato? Ognuno la pensa come vuole. Dal mio punto di vista ripeto quello che ho detto prima: sto bene qui all’Inter e mi sento apprezzato dal club e dai miei giocatori. Tutto questo mi fa rendere al meglio”.

Domani sera al Meazza gli occhi saranno anche per Nico Paz, profilo molto apprezzato dalla dirigenza nerazzurra: “Ha qualità, fisico e un ottimo piede. Non lo conosco personalmente, però me ne hanno parlato molto bene a livello umano. È giovanissimo e farà una grandissima carriera“, conclude Inzaghi in conferenza stampa.