Ancelotti non molla il Real Madrid: dipenderà tutto da Florentino | CM.IT 

Le ultime sul futuro del tecnico italiano, che ha un contratto con i Blancos, in scadenza il 30 giugno 2026: il punto della situazione

Carlo Ancelotti non vive il momento più semplice della sua straordinaria avventura madridista. Le due pesanti sconfitte col Barcellona, sia nella Liga che in Supercoppa, hanno nuovamente messo in dubbio la sua posizione per il futuro immediato dei blancos.

Niente di nuovo sotto il sole: al Bernabeu conta vincere titoli e, se i risultati non arrivano, anche un allenatore leggendario come Carletto finisce sulla graticola. Una posizione alla quale ormai l’italiano è abituato e, secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, non ha cambiato i suoi piani. L’ex milanista, infatti, ha intenzione di rispettare il contratto firmato con i merengues fino al 2026.

Real Madrid-Ancelotti, ancora insieme: il punto della situazione

La sua posizione resta quella espressa da anni, quando parla del futuro: restare al Real Madrid finchè il Real Madrid vorrà.

Nessuna certezza, dunque, sulla prossima stagione, ma i blancos sono ancora in corsa in Liga (dove sono primi), Champions, Coppa del Re e Mondiale per Club. Se Ancelotti riuscisse a portare a casa uno o più titoli, sovvertendo il pessimismo di questi giorni, il suo ultimo anno sarebbe garantito nonostante il gradimento della dirigenza per Xabi Alonso sia innegabile. Guai a dare Carletto per finito prima del tempo, dunque, e impossibile sbilanciarsi sul futuro a lungo termine. Ancelotti ha dichiarato in più di un’occasione la volontà di godersi la famiglia dopo l’esperienza al Madrid e ha rifiutato la corte del Brasile, che gli ha offerto a più riprese la sua panchina nei mesi scorsi.