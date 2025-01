Polveriera Milan, avventura agli sgoccioli: “Bisogna trovare un colpevole” | ESCLUSIVO

Le ultime sui rossoneri: “Mi spiace dirlo, ma è così. Ha oggettivamente delle colpe”. Svelato il nome in pole per sostituirlo

Dal mercato di gennaio ai possibili mutamenti nella dirigenza a partire della prossima stagione, oggi puntatona di ‘Milan Zone’. Nel programma in onda sul canale Youtube di Calciomercato.it, è stato ospite Francesco Letizia di ‘Sportitalia’. Primo focus su ciò che potrà accadere da qui al 3 febbraio, giorno di chiusura di questa finestra invernale.

“Mi aspetto che tutto quello che possa essere venduto, venga venduto – esordisce – Se ci saranno dei compratori concreti per Emerson Royal e Pavlovic, allora andranno via. Sono calciatori che non dico che sono stati bocciati, ma sono investimenti che non stanno pagando e se hai la possibilità di rientrare anche parzialmente, lo fanno al più presto”.

Milan, un altro rinforzo in difesa dopo Walker

Chi, eventualmente, per rimpiazzarli? “Un altro Walker in caso di addio di un centrale – ha risposto Letizia – ma attenzione all’arrivo di un centrale giovane, come Goglichidze dell’Empoli. È un identikit calzante, soprattutto se parte Pavlovic, visto che si può prendere un profilo più basso”. Il Milan è una polveriera e in questi giorni sono tornare a circolare voci su un possibile addio a fine stagione di Moncada.

Moncada a rischio, Letizia: “Ibrahimovic non si può mandare via”

In un certo senso il francese sarebbe stato già ‘commissariato’, vedi la bocciatura del calciomercato estivo. “Se l’annata non si raddrizza, bisognerà trovare il colpovole – spiega Letizia – Ibrahimovic non si può mandare via, essendo operating partner della proprietà. Furlani è il garante di Elliott e, quindi, chi mandi via? Moncada. Mi spiace dirlo, ma è così. Ha oggettivamente delle colpe, ma se mettiamo sulla bilancia i giocatori buoni e i flop, e fai lo stesso con Giuntoli e Ausilio, secondo me Moncada non è peggio degli altri, se non anche un po’ più bravo”.

“Maldini non sapeva nemmeno chi fosse Theo Hernandez”

Letizia scende in difesa di Moncada, ridimensionando il peso specifico che aveva Maldini e che ebbe, per esempio, nell’acquisto di Theo Hernandez: “A mio avviso sarebbe un errore mandare via Moncada. Per un Royal che non è andato bene, vi ricordo un Reijnders scelto da lui. Hernandez è una segnalazione esclusiva di Moncada, poi è vero che Maldini ci mette la faccia e il terzino accetta perché si trova Maldini davanti. Ma con tutto il rispetto, prima della segnalazione di Moncada, Maldini non sapeva nemmeno chi fosse Hernandez. Così come Maignan e gli altri”.

Milan, serve un Ds: “Berta è il nome più caldo. Perché no Paratici”

A prescindere da Moncada, al Milan serve con urgenza un Direttore sportivo: “Sì, manca una figura che faccia il Maldini e, secondo me, la colpa è di Ibrahimovic – evidenzia Letizia – La sensazione, comunque, è che Moncada possa rischiare se non aggiusti l’annata. In questo caso si può solo aggiungere una figura in più in estate, rimettendo Moncada a fare quello che faceva prima”.

Per il ruolo di Ds, “Berta è il nome più caldo. Fabio Paratici è stato valutato, ma per quello che ne so io, Elliott non sarebbe così entusiasta di mettersi in casa una figura come Paratici. In una dirigenza di tipo finanziario, il falso in bilancio è come un omicidio”.

“Altri profili? Sartori non lo vedo da Milan. Tare è fuori da due anni e ci sarà un motivo… Per come ragiona questa società, non mi sorprenderebbe vedere un direttore straniero, ma sarebbe un errore. Serve qualcuno che conosca il mercato e che abbia i contatti. Vedo Berta che ha internazionalità, ha l’appeal per parlare con i top club, è italiano, ha fatto la gavetta al Parma e ha voglia di venire al Milan da tanti anni“.