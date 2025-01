“Incompetenti”: salta l’affare, nuova bufera sul Milan

Problemi in casa rossonera mentre la squadra è impegnata in campo contro il Girone: salta l’affare di mercato

Non certo un periodo fortunato per il Milan. I rossoneri affrontano un momento difficile tra campo, infortuni, polemiche e mercato.

La squadra di Conceicao, reduce dal ko contro la Juventus, è scesa in campo questa sera contro il Girona andando a caccia di punti preziosi per blindare la qualificazione ai playoff Champions e tenere in vita la speranza di passaggio agli ottavi. La partita si è però subito messa male con Emerson Royal che si è infortunato dopo pochi minuti ed è stato costretto a lasciare il campo a Calabria.

Proprio il terzino ex Tottenham è uno dei nomi caldi per il mercato in uscita: sul brasiliano, infatti, c’è il forte interesse del Galatasaray, che sta trattando per l’acquisto in prestito oneroso con diritto di riscatto. Inoltre, il nome di Emerson Royal attira l’interesse anche di alcune societ di Premier League come Everton e Fulham.

Resta ora da vedere quel che accadrà con l’infortunio e quanto tempo starà fuori: è questo fondamentale per capire se potrà essere ceduto oppure l’operazione salterà per i problemi fisici del calciatore. Una ipotesi che fa storcere il naso al popolo rossonero che sui social si sono scatenati.

@GalatasaraySK vi prego compratevelo lo stesso Emerson royal — SaberCola17/ Stanco di tifare Milan (@cola_saber17) January 22, 2025

Mi dicono che l’infortunio di Emerson Royal durerà fino al 3 febbraio alle 20.

Ve lo spiego meglio se non l’avete capito!!!!!!! @acmilan incompetenti — Marko (@MarkRossonero7) January 22, 2025

Che spettacolo, dobbiamo vendere Emerson Royal e lui si rompe. Meraviglia. #MilanGirona — Nicholas David Altea (@NicholasD_Altea) January 22, 2025

Emerson Royal un minuto dopo la fine del mercato pic.twitter.com/Ooahuw1Ra6 — Francesco (@Smashdevil_19) January 22, 2025

Emerson Royal ha deciso di rimanere a vita al Milan — JæP (@pepjumped) January 22, 2025

Emerson Royal a un passo dalla cessione viene schierato titolare e dopo 2 minuti esce per un infortunio che sembra pesante, portato fuori con il supporto dello staff medico. Gestione senza senso del Milan.#EmersonRoyal#milan#MilanGirona — Federico Sala (@Federicosala92) January 22, 2025

Emerson Royal si rompe al minuto 1 così salutiamo anche la sua cessione/prestito (non so che cazzo fosse) — Περσεφόνη (@ansiogenaaf) January 22, 2025

Subito infortunio per Emerson Royal. Probabilmente sarebbe stata la sua ultima in rossonero. A questo punto vedremo. Farlo giocare è stato l’ennesimo errore di una società totalmente inesperta e ingenua. Avanti così — Live Rossonera (@LiveRossonera) January 22, 2025

Milan, Emerson Royal infortunato: esplode la polemica

L’infortunio di Emerson Royal dunque fa esplodere la polemica e nel mirino dei tifosi sui social finisce nuovamente la società.

L’accusa è di aver sbagliato a mandare in campo un calciatore in odore di cessione e di avere una dirigenza non all’altezza del blasone del club rossonero.