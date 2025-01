Inzaghi ripesca Frattesi: “Lui o Barella. Mercato? Nessuno vuole andare via”

L’allenatore dell’Inter ha parlato alla vigilia del match di Champions League in casa dello Sparta Praga

L’Inter a caccia della qualificazione diretta agli ottavi di Champions League e domani sera contro lo Sparta Praga serviranno i tre punti ai nerazzurri cercare di raggiungere l’obiettivo, in attesa dell’ultima gara della prima fase contro il Monaco in programma la prossima settimana.

Simone Inzaghi, come di consueto, ha parlato alla vigilia della trasferta in Repubblica Ceca: “Conosciamo l’importanza e le difficoltà della partita, ci vorrà la vera Inter. Dovremo essere aggressivi e determinati perché lo Sparta è un avversario che ha esperienza in Champions – esordisce l’allenatore nerazzurro – Sulla formazione non ho ancora deciso, ho ancora un paio di dubbi”.

Tra questi, c’è anche il possibile impiego di Frattesi, al centro inoltre dei rumors di mercato: “Adesso sta meglio, si è allenato molto bene negli ultimi giorni. Domenica non era in grado di giocare e per questo non l’ho inserito contro l’Empoli. Devo decidere se far giocare lui dall’inizio o Barella, che ha sempre giocato nelle ultime sette partite. Altrimenti entrerà dopo e ci darà una grande mano a gara in corso. Al netto di tutto quello che si dice, Davide è sereno e le sue condizioni mi lasciano ben sperare per domani“, ha spiegato Inzaghi sul conto del centrocampista ex Sassuolo.

Inter, Inzaghi tra campo e mercato: “Non cambierei i miei giocatori per nulla al mondo”

A Praga non ci sarà Acerbi, fermo ormai da due mesi: “Sembrava sul punto di rientrare, ma non si sente ancora sicuro e abbiamo preferito non rischiare. Non ci sarà a Lecce e farà un lavoro supplementare. Per noi è un giocatore importantissimo”.

Viste le condizioni di Acerbi, potrebbe aprirsi uno spiraglio per rimpolpare il reparto difensivo sul mercato: “La società e la dirigenza sono sempre vicini a noi e monitorano tutto. Al momento non cambierei i miei giocatori per nulla al mondo“. Infine, sulla possibile uscita di Buchanan: “Abbiamo fatto una chiacchierata con tutta la squadra e nessuno mi ha detto che vuole cambiare. Questo vale anche per Buchanan: dopo l’infortunio sta rientrando nel migliore e adesso deve essere bravo lui a ritagliarsi degli spazi. Ha tutta la mia fiducia e quella della società”.