Lascia Appiano: le condizioni di Frattesi e triplo KO per Inzaghi | VIDEO CM.IT

Allenamento di rifinitura per l’Inter in vista dell’impegno in Champions League in casa dello Sparta Praga

Niente da fare per Acerbi in vista dell’impegno dell’Inter domani sera in Champions League sul campo dello Sparta Praga.

L’esperto difensore ex Lazio, che era stato convocato nelle ultime due gare di campionato con Bologna ed Empoli senza però entrare in campo, ha lasciato il centro sportivo di Appiano Gentile mentre i compagni erano in campo per l’allenamento di rifinitura. Continuano i problemi fisici per Acerbi, assente da due mesi dopo l’infortunio muscolare alla coscia rimediato lo scorso 23 novembre a Verona. Il 38enne centrale non partirà quindi per Praga e sarà rivalutato nei prossimi giorni in previsione dei prossimi impegni dell’Inter tra campionato e coppa.

Oltre ad Acerbi, assenti nell’allenamento odierno anche i lungodegenti Bisseck e Calhanoglu. Il tedesco dovrebbe tornare a disposizione tra Lecce e Monaco, mentre il regista turco punta il derby con il Milan del 2 febbraio.

Regolarmente presente invece Davide Frattesi, che già ieri aveva svolto l’intera seduta insieme al resto del gruppo. Il centrocampista ex Sassuolo è alle prese con dei fastidi muscolari che lo hanno limitato negli ultimi tempi, costringendo Simone Inzaghi a non impiegarlo nel match di domenica contro l’Empoli. Frattesi è al centro inoltre dei rumors di mercato su un possibile addio all’Inter già in questa fase, con la Roma che rimane in pressing e pronta a tentare l’assalto nella parte conclusiva della finestra invernale. In vista dello Sparta Praga, Inzaghi rispetto all’ultimo match di campionato ritroverà dal primo minuto i big Bastoni, Mkhitaryan e Thuram, mentre Darmian è in vantaggio su Pavard nel reparto arretrato.

La probabile formazione dell’Inter (3-5-2): Sommer; Darmian, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez.