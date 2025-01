Fiorentina, accelerata per Man: tutti i dettagli | CM.IT

Il rumeno del Parma è molto stimato anche dal Como, ma il club di Commisso sta premendo per battere tutti. Le ultime di Calciomercato.it

La Fiorentina non molla Dennis Man. Perso il brasiliano Luiz Henrique, finito allo Zenit, la Viola ha infatti deciso di intensificare i contatti per il rumeno del Parma. L’attaccante è molto stimato dalla dirigenza viola, lo ha indicato anche Palladino nella sua short list. Come raccolto da Calciomercato.it, nelle ultime ore c’è stata una decisa accelerazione per provare a bruciare la concorrenza.

La trattativa è quindi calda, ma tra le parti c’è ancora distanza sulle cifre e sulla formula. Man ad inizio stagione aveva attirato anche l’interesse di alcune società inglesi. Passato al Parma dallo Steaua Bucarest, il calciatore è molto stimato anche dal Como, tuttavia la Fiorentina come detto cercherà di battere tutti per aggiudicarsi il giocatore.

Man e l’idolo Mutu

Nei giorni scorsi Man aveva parlato dei suoi idoli: “Era Adrian Mutu, tutti noi rumeni guardavamo lui da bambini perché lui giocava a un livello più alto. Ha fatto bene qua in Italia, lo abbiamo guardato tutti per imparare”.

Parma, non solo uscite: sondaggio per Mazzitelli

Non solo uscite. Il club ducale ha preso informazioni anche su Luca Mazzitelli, che è in uscita dal Como. L’ex centrocampista della Roma è stato sondato pure dal Venezia di Di Francesco. Aumentano poi le offerte per il portiere Suzuki.

Arrivato la scorsa estate, l’estremo difensore giapponese ha molto mercato in Inghilterra, sebbene le richieste siano elevatissime. Oggi la società emiliana chiede oltre 30 milioni di euro.