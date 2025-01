Club Brugge-Juve, Kolo Muani e difensore: doppio annuncio di Giuntoli

Le dichiarazioni del Football director bianconero sul tesseramento del francese e l’arrivo di un nuovo centrale

Cristiano Giuntoli ha parlato a ‘Sky Sport’ prima del match di Champions League in casa del Club Brugge. Inevitabile per il Football director bianconero l’argomento mercato, partendo dalla questione Kolo Muani. Il francese ha già firmato, ma il club di Exor non ha potuto fin qui ufficializzarlo perché il PSG ha terminato i 6 slot riservati ai prestiti all’estero. Il tutto, però, dovrebbe finalmente risolversi nelle prossime ore, come annunciato da Giuntoli stesso.

Tesseramento Kolo Muani: via libera PSG nelle prossime ore

“Credo a breve verrà risolta la questione – le parole del dirigente della Juventus – Il Paris Saint-Germain sta facendo gli ultimi documenti, per cui domani al massimo dovremmo esserci“. Come scritto stamane da Calciomercato.it, la Juve si aspetta di ricevere l’ok dei transalpini entro 48 ore. L’obiettivo è avere l’attaccante a disposizione per il big match contro il Napoli dell’ex Conte in programma sabato prossimo al ‘Maradona’.

Kolo Muani-Juve, i dettagli dell’affare

La Juve ha chiuso l’operazione Kolo Muani con la formula del prestito secco. L’ex Eintracht percepirà uno stipendio da circa 4 milioni di euro lordi fino al prossimo 30 giugno. Al Paris Saint-Germain, invece, andrà un piccolo indennizzo da 1 milione.

Juventus, Giuntoli ha il gradimento di Veiga. Col Chelsea discorsi anche per Chilwell e Fagioli

I prossimi giorni saranno decisivi per la Juventus anche per quanto riguarda la difesa, dove i rinforzi dovrebbero essere due. “Il mercato è particolare – ha detto Giuntoli – a volte non arrivi dove vorresti. Sicuramente prenderemo ragazzi interessanti, che ci daranno una mano”. Per quanto riguarda il centrale, sta prendendo sempre più consistenza il profilo di Renato Veiga.

Come appreso da CM.IT, “Giuntoli è riuscito a strappare il maggior gradimento da parte del classe 2003”, anche se “la Juve deve inseguire e superare la concorrenza del Borussia Dortmund, che ha iniziato a trattare con il club londinese decisamente prima”. In Inghilterra resta ancora da tenere viva la pista Kelly per la difesa. Con il Chelsea, Giuntoli ha parlato anche di Chilwell – nome in caso di cessione di Cambiaso al City – e di Fagioli. Il centrocampista piace a Maresca.