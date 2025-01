Juventus, doppio affare dal Chelsea: c’è anche il sostituto di Cambiaso

La Juve sempre a caccia di un difensore e alle prese con il futuro del jolly della Nazionale, sul quale c’è il pressing del Manchester City

La Juventus sempre alla ricerca di un difensore per la retroguardia di Thiago Motta, in attesa dell’ufficialità del colpo Kolo Muani in attacco.

Si allontana Tomori dopo gli ultimi contatti con il Milan, vista anche la volontà del centrale inglese di restare alla corte di Conceicao. Il nuovo allenatore rossonero ha ribaltato il futuro dell’ex Chelsea, destinato così a restare a Milano nonostante l’arrivo in difesa di Walker. Così la Juve sta valutando altre opzioni nel reparto arretrato e spunta nuovamente Kelly nella lista di Giuntoli, già seguito la scorsa estate prima del trasferimento a parametro zero al Newcastle.

Calciomercato Juventus, occasioni dal Chelsea: Veiga più Chilwell per Thiago Motta

Kelly è valutato intorno ai 20 milioni di euro dai ‘Magpies’, con Giuntoli che intanto sonda diversi tavoli per rimpolpare un reparto sempre ridotto all’osso.

Il capo dell’area tecnica bianconera è attento a tutte le opportunità, specialmente dall’Inghilterra dove torna d’attualità il profilo di Renato Veiga. Il portoghese è in uscita dal Chelsea, con la Juventus che potrebbe mettere sul piatto un prestito con diritto di riscatto. Occhio però alla concorrenza del Borussia Dortmund, che nelle ultime ore è in pressing per portare il giocatore in Bundesliga.

Sempre in casa Chelsea, la ‘Vecchia Signora’ valuta inoltre l’ipotesi Chilwell. Il terzino inglese è un esubero di lusso con Maresca in panchina e andrebbe a sostituire Cambiaso sulla sinistra in caso di partenza, direzione Manchester City, del jolly della Nazionale.