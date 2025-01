Cambiaso al Manchester City, arriva il sì: “Soluzione buona per tutti”

L’esterno della Juventus nel mirino della formazione guidata da Pep Guardiola: c’è il via libera da parte dell’ex bianconero

Il Manchester City su Andrea Cambiaso. Pep Guardiola vorrebbe già in questa finestra di mercato l’esterno della Juventus, anche se far andare in porto l’operazione non è semplice.

C’è da trovare la quadra dal punto di vista economico: come raccontato da Calciomercato.it, la società bianconera valuta almeno sessanta milioni Cambiaso e dall’Inghilterra il Manchester è pronto ad accontentare la Vecchia Signora. Una situazione da tenere d’occhio quindi e che ha acceso il dibattito nel mondo juventino: è giusto o no privarsi del 24enne che, almeno fino a dicembre, è stato tra gli insostituibili di Thiago Motta?

La risposta arriva anche da chi ha scritto pagine di storia bianconere, da colui che il popolo juventino non ha mai dimenticato: Alessandro Del Piero. Intervistato da ‘fooball-italia.net’, l’ex capitano della Juventus ha espresso la sua opinione sul possibile trasferimento.

Juventus, Del Piero spinge Cambiaso al City

Nessuna chiusura da parte di Del Piero, anzi. L’ex attaccante nel corso dell’intervista, infatti, ha dichiarato: “Potrebbe essere una buona soluzione per tutti. Naturalmente Cambiaso in questo momento è in un posto dove tutti lo amano ed è cresciuto molto per diventare un grande giocatore, anche per la Nazionale”.

Proprio questa sua crescita ha attirato il Manchester City, un interesse che secondo Del Piero “è una dimostrazione del suo valore”. Ora però a decidere dovrà essere soprattutto il calciatore, perché la situazione è particolarmente complicata. “Solo lui può prendere la decisione finale. Può dire è meglio andare oppure no perché la Juve gioca la Champions come il City. Vediamo il prossimo anno, ora i bianconeri non sono in una grande posizione, stanno lottando per i primi quattro posti. Vedremo che succede nelle prossime partite”.

Del Piero quindi continua: “ll City anche sta affrontando un processo e può succedere tutto. È una situazione complicata, per questo l’unico che può dirci qualcosa di più è Cambiaso”.