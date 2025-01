Balotelli, addio al Genoa: risoluzione del contratto e nuova squadra

Per Mario Balotelli sta già per concludersi l’avventura con i rossoblù, ecco i prossimi scenari legati all’attaccante

C’erano grandi aspettative per il ritorno di Mario Balotelli in Serie A, dopo oltre quattro anni. L’attaccante 34enne era arrivato al Genoa da svincolato, qualche mese fa, su input di Alberto Gilardino, in quel momento allenatore dei rossoblù. Ma le cose non sono andate secondo i piani da nessun punto di vista.

La panchina di Gilardino è saltata dopo poco tempo, con l’avvento di Patrick Vieira, un tecnico decisamente non ideale per Balotelli. Tra i due le cose non avevano funzionato, anni fa, al Nizza, e a quanto pare l’intesa tra i due non è scattata nemmeno questa volta. Il risultato è che Balotelli ha accumulato in totale soltanto sei presenze con il Genoa, nessuna da titolare e tutte per scampoli di partita. Non vedendo il campo ormai da un mese, da quando, cioè, era subentrato negli ultimi minuti contro il Napoli.

Da allora, due panchine e due esclusioni dai convocati, l’ultima quella del match di venerdì contro la Roma. Si respira già da qualche giorno aria di rottura, che potrebbe a questo punto avvenire a breve.

Balotelli e Vieira, la coppia non funziona: dove può andare a giocare

Si sono già accumulati abbastanza indizi sul fatto che non ci sia feeling tecnico tra Balotelli e il suo allenatore, il che può portarlo verso altri lidi. Si ragiona in casa Genoa sulla risoluzione anticipata del contratto in scadenza al 30 giugno 2025.

Per l’attacco, intanto, il Genoa si è affidato al colpo di mercato Cornet. Ulteriore dettaglio che allontana sempre di più Balotelli. Per il quale, adesso, si aprono gli interrogativi sul futuro. Smentita la pista Monza, appare difficile anche la discesa in Serie B di Balotelli al Bari, a questo punto il giocatore potrebbe accettare qualche proposta dall’estero, se dovesse arrivare. Oppure, fermarsi nuovamente, in attesa di un nuovo progetto che possa stimolarlo.