De Laurentiis chiama Balotelli: l’attaccante è pronto a lasciare il Genoa

L’attaccante del Genoa potrebbe cambiare maglia già nei prossimi giorni: è arrivata la proposta per il 34enne

Lo aveva fortemente voluto Alberto Gilardino al Genoa. Mario Balotelli aveva scelto di ripartire dal Grifone convinto anche dall’allenatore. Peccato che dopo appena tre partite la società ha deciso di cambiare tecnico, chiamando Patrick Vieira, non certo un allenatore con cui il 34enne attaccante aveva avuto un grande feeling.

Anche per questo le porte del Genoa per Balotelli potrebbero chiudersi dopo soltanto pochi mesi. Si parla da settimane ormai di un suo addio alla società ligure e le ultime partite non fanno che avvalorare questa tesi. Escluso dai convocati contro la Roma, ufficialmente per un problema fisico, intorno al suo nome iniziano a circolare indiscrezioni e nomi di qualche squadra.

In particolare sarebbe arrivata una proposta dalla Serie B e da un club che è in piena emergenza in avanti: il Bari.

Il Bari punta Balotelli: la risposta del calciatore

Stando a quanto riportato da Il Secolo XIX, infatti, il Bari avrebbe mostrato interesse per Balotelli. Longo nelle ultime settimane ha perso sia Andrija Novakovich e Kevin Lasagna ed è alla ricerca di un nuovo attaccante.

Gli occhi della società di De Laurentiis si sarebbero poggiati proprio su Balotelli e sulla sua eventuale uscita dal Genoa. Il calciatore però avrebbe mostrato poco interesse alla proposta pugliese: Balotelli non vorrebbe scendere in Serie B e aspira a continuare a giocare nel massimo campionato. Se con la maglia rossoblù o un’altra società lo si potrà sapere soltanto nelle prossime settimane.

Da Bari intanto non avrebbero già alzato bandiera bianca: il club biancorosso, infatti, potrebbe tornare alla carica anche negli ultimi giorni di mercato. Con l’avvicinarsi della chiusura e se le cose non dovrebbero sistemarsi, la risposta di Balotelli potrebbe essere diversa e l’attaccante potrebbe accettare la proposta di De Laurentiis e mettersi alla corte di Longo.