Arriva al posto di Vlahovic, 70 milioni per il nuovo bomber

Il futuro dell’attaccante serbo si deciderà tra gennaio e giugno, per il nuovo centravanti servono 70 milioni di euro subito

Entrato in campo negli ultimi minuti di Juventus-Milan, Dusan Vlahovic continua a vivere la sua stagione sul doppio binario. Da un alto c’è il campo che, da qualche settimana ormai, lo vede attore non protagonista, vuoi per problemi fisici, vuoi per prestazioni non all’altezza. Dall’altro c’è il discorso che riguarda il suo futuro, con il rinnovo di contratto che tarda ad arrivare e che, probabilmente, non arriverà, aprendo le porta alla sua cessione.

Ora o a giugno è difficile da dire con certezza anche se, con il passare dei giorni, la strada di una permanenza fino al termine della stagione diventa l’ipotesi più concreta. Calciomercato.it vi ha raccontato della presenza a Torino dell’agente di Vlahovic, proprio nei giorni in cui il club bianconero chiudeva l’operazione Kolo Muani (ancora da certificare dopo i problemi burocratici sorti per il Psg).

Negli stessi giorni il grave infortunio accorso a Gabriel Jesus, stagione finita per lui, accendeva ulteriormente la pista Arsenal. I Gunners vanno a caccia di un attaccante già in questa finestra di mercato e Vlahovic è un nome che piace ad Arteta.

Juventus, Sesko al posto di Vlahovic: la scelta dell’Arsenal

I Gunners, stando a quanto riportato dal ‘Sun’, hanno deciso di non affondare il colpo sul serbo e provare a portare subito a Londra un altro centravanti: Sesko.

Il Lipsia non ha intenzione di cedere lo sloveno ed allora serviranno almeno settanta milioni di euro per aprire la trattativa. Se dalla Germania non dovesse arrivare però il via libera, ecco che Arteta ha già pronta l’eventuale soluzione: rimandare l’arrivo dello stesso Sesko a giugno e puntare ora su un calciatore in prestito per compensare l’assenza di Gabriel Jesus.

Se fossero davvero questi i piani dell’Arsenal, significherebbe addio alla pista Vlahovic, anche se nel calciomercato ciò che è vero un giorno, può non esserlo più il giorno dopo e da qui a fine gennaio (e poi giugno) può succedere realmente di tutto.