Conto alla rovescia, affare chiuso con l’Inter: accordo annunciato

Tra questioni di campo e vicende di mercato, prosegue la grandissima stagione dei nerazzurri

Con ancora nella testa l’impresa di San Siro contro il Bayern Monaco, l’Inter di Simone Inzaghi ha cominciato a preparare il delicato impegno di campionato contro il Bologna. Tenere inalterato il distacco dal Napoli in una trasferta mai banale visto il momento di forma degli uomini di Italiano galvanizzerebbe ancor di più un ambiente già elettrico e affamato di successi. A maggior ragione visto l’ultimo problema accusato da Marcus Thuram che obbligherà il tecnico piacentino a scelte più o meno obbligate in attacco contro il Bologna.

Tuttavia, benché manchino ancora diverse settimane prima dell’inizio ufficiale della sessione estiva di calciomercato, non sono poche le piste che Marotta ha cominciato a battere. L’obiettivo – neanche troppo velato – è quello di offrire ad Inzaghi un ventaglio di alternative ancor più importante. Programmare nuovi colpi e prolungare l’esperienza dei ‘veterani’ alfieri del progetto tecnico nerazzurro saranno due delle direttrici più importanti che l’area tecnica dell’Inter sarà chiamata a seguire. Il tutto, ovviamente, senza trascurare il discorso riguardante i possibili rinnovi di contratto.

Calciomercato Inter, tutto fatto per il rinnovo di de Vrij: l’annuncio

A tal proposito, da non trascurare la presa di posizione di Federico Pastorello che – intervistato ai microfoni di ‘Radio Sportiva’ – ha di fatto annunciato il rinnovo di de Vrij con l’Inter. Di seguito le parole di Pastorello sul suo assistito: “De Vrij è da molti anni all’Inter, è contento. Anche se c’è abbondanza in difesa, con 60 partite da giocare c’è spazio per tutti: non ci sono dubbi sulla sua permanenza: rimarrà per almeno un altro anno, poi vedremo”.

Ricordiamo che l’olandese è legato ai nerazzurri da un contratto in scadenza nel 2025. Se fino a qualche settimana fa trapelava qualche dubbio sulla possibilità che le parti trovassero l’intesa definitiva per il rinnovo, le ottime prestazioni fornite nell’arco della stagione dall’ex difensore della Lazio hanno fugato anche gli ultimi dubbi. De Vrij ha infatti totalizzato – fino a questo momento – 35 presenze complessive per 2468 minuti totali, impreziositi da due reti – una delle quali messa a segno nell’ultimo derby di campionato – e un assist.

L’ex Lazio ha sempre risposto presente, a maggior ragione nei mesi in cui Inzaghi è stato chiamato a fronteggiare una vera e propria emergenza difensiva. Pulito e attento nei suoi interventi, il classe ’92 si è rivelato un’autentica garanzia guadagnandosi con i fatti un rinnovo ormai non più in discussione.