Juventus, Conte si avvicina: il primo regalo arriva dal Bayern

In maniera inattesa si è riaperta in maniera importante la pista Antonio Conte per la Juventus. I bianconeri in tal senso si stanno guardando attorno ed il primo rinforzo può arrivare proprio dal Bayern Monaco. Andiamo a vedere le ultime notizie.

Sono settimane decisive per il futuro dei bianconeri, dal momento che ci sono troppi fascicoli aperti, per così dire. Il tema centrale, però, è senza ombra di dubbio quello che riguarda il futuro della panchina. L’impatto che ha avuto Igor Tudor come allenatore da quando ha preso il posto di Thiago Motta è stato impressionante, al punto da spingere la dirigenza a valutare seriamente l’ipotesi di confermarlo anche per la prossima stagione. Ovviamente, però, andrà valutato il percorso in queste ultime sei partite, visto che sarà fondamentale centrare la Champions League.

Ieri, però, qualcosa è cambiato in maniera inevitabile. Le parole di Antonio Conte, infatti, che hanno avuto per tanti il retrogusto di un addio annunciato al Napoli a fine anno, hanno riacceso la speranza di vederlo sulla panchina della Juventus. Di nuovo. In tal senso, il primo regalo per lui per il ritorno in bianconero potrebbe arrivare direttamente dal Bayern Monaco, rappresentando un innesto di alto profilo. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano da questo punto di vista.

La Juventus pensa al futuro: Conte e colpo dal Bayern Monaco

Dopo quanto accaduto in questa stagione, è fondamentale per la Juventus programmare il futuro e le prossime mosse per evitare di farsi trovare impreparati. In tal senso, TuttoSport oggi in edicola ha sottolineato come le parole di ieri di Antonio Conte abbiano riacceso questo sogno per i tifosi bianconeri. Ed ora arrivano notizie altrettanto significative. A quanto pare, infatti, anche un altro ex Napoli potrebbe unirsi alla Juve nel nuovo corso targato Conte.

Stando a quanto raccontato da Sky Sport Germania, infatti, la Juventus si sarebbe aggiunta alla corsa per Kim Min Jae. Dopo lo straordinario percorso fatto al Napoli, al Bayern Monaco, che per averlo pagò la clausola rescissoria da circa 50 milioni di euro, non ha convinto pienamente. Per questo motivo in estate non sarà messo sul mercato, ma i bavaresi ascolteranno tutte le eventuali proposte che arriveranno per lui. Dovesse essercene qualcuna particolarmente interessante, allora lo lasceranno partire senza troppi problemi o grattacapi.

Kim Min Jae comporrebbe con Bremer una coppia di difensori da capogiro per la Juventus, ma bisogna fare attenzione alla concorrenza. Come raccontato in Germania, infatti, oltre ai bianconeri sulle tracce del coreano ci sarebbero anche il Chelsea ed il Newcastle. Due ostacoli non di poco conto.