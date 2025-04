Contatti avanzati: assegno da 51 milioni e addio Juventus

Potrebbe sfumare un grande colpo per la Juve: le big inglesi fanno sul serio per il gioiello del campionato italiano

Si infiamma la corsa delle big per uno dei migliori centrocampisti della Serie A, sul quale da tempo c’è l’occhio vigile di Cristiano Giuntoli per la Juventus.

Stiamo parlando di Ederson, che ha calamitato su di sé anche le attenzioni del Manchester United dopo l’interesse dei cugini del City e del Liverpool. Amorim in vista della prossima estate ha bisogno di un profilo di spessore con determinare caratteristiche per la mediana dei ‘Red Devils’ e il brasiliano dell’Atalanta sarebbe balzato in cima nella lista dei desideri del tecnico come scrive il portale ‘TeamTalk’. Ederson è uno dei gioielli della ‘Dea’ e a fine stagione potrebbe salutare Bergamo per un’offerta importante, considerando anche le tante corteggiatrici che hanno sondato il classe ’99 ex Salernitana.

Calciomercato Juventus, il Manchester United balza in pole nella corsa a Ederson

Le inglesi quindi fanno sul serio, con Guardiola intenzionato a rispondere allo United per sostituire De Bruyne e Gundogan nel centrocampo dei ‘Citizens’.

Come dicevamo Ederson resta inoltre della Juventus, con il Dt Giuntoli che in casa Atalanta guarda con attenzione anche a Lookman e Retegui. La dirigenza della ‘Vecchia Signora’ monitora con attenzione di scenari sul brasiliano, tra i principali obiettivi insieme a Tonali per rinforzare adeguatamente la mediana bianconera dopo il flop Douglas Luiz. La concorrenza però come abbiamo visto è spietata per la Juve, senza considerare le richieste dell’Atalanta che ha comunicato alle big inglesi di valutare almeno 51 milioni di sterline il giocatore, al cambio circa 60 milioni di euro. In pole al momento è balzato il Manchester United, che sarebbe in contatti avanzati con gli agenti del centrocampista.

Ederson ha un contratto con l’Atalanta fino al giugno 2027 e nella stagione in corso ha collezionato 4 reti e tre assist in tutte le competizioni.