Guardiola in Serie A: le cifre UFFICIALI del sorpasso

Le ultime sul tecnico spagnolo: ha dell’incredibile la sua destinazione, ma è tutto vero. Il punto della situazione in vista della prossima stagione

Sarà ancora una volta un’estate calda per quanto riguarda le panchine di Serie A. Diverse big del calcio italiano, infatti, sono pronte a cambiare allenatore. Lo farà di certo la Roma, con Claudio Ranieri che dirà addio al termine della stagione.

Non è ancora ufficiale, ma non sembrano esserci dubbi in merito alla separazione tra il Milan e Sergio Conceicao. Ma anche la Juventus dovrebbe affidarsi ad una guida tecnica diversa dall’attuale, anche se Igor Tudor dovesse portare la squadra in Champions League.

E che dire di Bologna e Napoli? Vincenzo Italiano e Antonio Conte sono super corteggiati e potrebbero fare le valigie. Da molte settimane così il totonomi sta animando le pagine dei giornali sportivi e non solo.

Guardiola in Serie A, ecco dove

Anche le agenzie di scommesse stanno dando le loro quote in merito ai possibili nuovi allenatori della prossima stagione. Guardando in casa bianconera, ad esempio, il favorito è Igor Tudor, con la sua permanenza che paga due volte la posta. A 2,5 è invece quotato l’arrivo di Antonio Conte.

Al Milan, chi vuole puntare ancora su Sergio Conceicao moltiplica il proprio importo per nove volte. Cinque se lo si fa su Sarri, quattro su De Zerbi. Paga meno ed è dunque il favorito a sedere sulla panchina del Diavolo, Massimiliano Allegri, quotato 2.75.

Il tecnico livornese è stato accostato anche alla panchina della Roma. Questa opzione paga cinque volte la posta, tre in più rispetto a Stefano Pioli in giallorosso. E’ curioso notare come la quota che vedrebbe Pep Guardiola alla Roma non sia altissima, solamente 12.00. Molto più bassa rispetto a quella che lo porterebbe alla Juventus e al Milan, 50.00