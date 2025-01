Juventus-Milan, gridano allo scandalo: “In campo 10 contro 10”

“È una sciagura, sta giocando contro”. Bufera in diretta durante la sfida dell’Allianz tra i bianconeri di Motta e i rossoneri di Conceicao

Bufera social durante Juventus-Milan, big match in corso all’Allianz Stadium valevole per la ventunesima giornata di Serie A.

Su X una marea di commenti, molti contro due giocatori in particolare: Cambiaso, in odore di cessione al Manchester City, e il solito Emerson Royal. Ecco alcuni (dei tanti) tweet raccolti da Calciomercato.it:

Comunque ieri Motta ci ha preso in giro, ha detto che Cambiaso sarebbe stato titolare e poi in campo non c’è.

Non si fanno sti scherzi.#JuventusMilan #jvtblive — Lu (@vi_dico) January 18, 2025

Cambiaso mi sembra abbastanza altrove con la testa. Non dico che abbia fatto danni eh, però considerando quanto solitamente è dentro e coinvolto nel gioco Juve, questo è stato proprio un 1T da compitino 👌🏻 — Tiziano (@_my_word_) January 18, 2025

Unico impreciso e un po’ fuori dalla partita proprio #Cambiaso per adesso#JuventusMilan — Lapo Nero (@LapoNero) January 18, 2025

Sembra che Cambiaso sia molto concentrato sulla partita, ma non questa.#jvtblive #JuveMilan — IVC (@ilventocontro) January 18, 2025

Cambiaso sta giocando contro…… — V (@Valerio000j) January 18, 2025

Se vendiamo Cambiaso a 60 milioni l’anno prossimo le trasferte la andiamo a fare a Modena e La Spezia — Segnalibro (@toravon_) January 18, 2025

Emerson Royal non giocherebbe nemmeno in terza categoria… #JuveMilan — Bob77❤️🖤 (@Bob771353225) January 18, 2025

Emerson è una sciagura ! Non sa neanche fare un cross #JuveMilan — Andrea (@AndreB_del1992) January 18, 2025

Con Cambiaso e Emerson è come giocare 10 vs 10… Non è #JuveMilan, è uno scandalo — ok ko (@okko984) January 18, 2025

Juve-Milan, 0-0 all’intervallo

Il primo tempo della sfida di Torino è terminato col punteggio di 0-0. Le due squadre hanno giocato a viso aperto, rispondendosi colpo su colpo ma senza riuscire a far gol. La Juventus ha attaccato molto, il Milan ha giocato più in contropiede ma ha avuto le chance migliori per andare a segno.

Giuntoli su Cambiaso-City: “Se arrivasse offerta irrinunciabile, ci penseremo”

A proposito di Cambiaso, prima della gara Giuntoli ha così risposto sul possibile trasferimento al Manchester City del jolly ligure: “Non c’è una trattativa in corso – le parole del Football director bianconero – Noi vogliamo fare mercato in entrata, non stiamo pensando alle uscite. Se arrivasse un’offerta irrinunciabile? Non è arrivata, dovesse arrivare ci penseremo”