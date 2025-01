Da Frattesi a Cambiaso e Tomori: i ‘rischi’ delle cessioni a gennaio con le nuove regole

La sessione invernale di calciomercato entra nel vivo: Inter, Milan e Juventus potrebbero vendere giocatori importanti, ma attenzione alla Champions League

Il mercato di gennaio è sempre particolare. Salvo raro eccezioni, è difficile che i club si privino dei calciatori più importanti a metà stagione. Ma alla giusta cifra, nessuno è incedibile. E così la Juventus potrebbe decide di vendere Andrea Cambiaso.

L’assalto del Manchester City per il terzino della Nazionale azzurra è già partito. Come vi abbiamo raccontato su Calciomercato.it, la Juve spara alto per il suo cartellino: si parla di una cifra superiore ai 60 milioni di euro che poi il dt Giuntoli andrà a reinvestire per mettere a posto il reparto arretrato con uno o due colpi oltre ad Alberto Costa già preso dal Vitoria Guimaraes. Tra i giocatori che piacciono alla dirigenza bianconera continua ad esserci pure Fikayo Tomori: è vero che con il cambio in panchina da Fonseca a Conceicao il centrale inglese ha ritrovato il posto da titolare, ma secondo le informazioni in possesso della nostra redazione, il Milan può ancora cederlo a gennaio, avendo anche già individuato il suo sostituto in Mosquera del Valencia.

Anche l’Inter potrebbe privarsi a gennaio di un giocatore che, sebbene non sia titolare, entra spesso nelle rotazioni di Simone Inzaghi. Stiamo parlando di Davide Frattesi, che vorrebbe trovare più spazio di quello che gli è stato concesso finora in nerazzurro. Valutazione altissima anche per lui: si parla di almeno 45 milioni di euro.

Calciomercato Roma e Lazio, Pellegrini e Isaksen i possibili sacrifici di gennaio

Il centrocampista romano farebbe volentieri ritorno nella Capitale per vestire la maglia della Roma, club nel quale è cresciuto. Si è parlato di un possibile scambio con uno tra Pellegrini e Cristante, sebbene i campioni d’Italia preferiscano fare cassa per poi dare l’assalto a Ricci del Torino.

Infine c’è la Lazio, sempre alle prese con i problemi legati all’indice di liquidità. Serve una cessione importante per sbloccare il mercato in entrata e ad essere sacrificato potrebbe essere Gustav Isaksen. Il 23enne attaccante esterno danese ha diversi estimatori all’estero e potrebbe portare una quindicina di milioni nelle casse di Lotito. Ma attenzione alle nuove regole del calciomercato: i giocatori ceduti e acquistati a gennaio, infatti, non possono vestire la maglia dei nuovi club nelle ultime due giornate della fase a gironi di Champions ed Europa League. I vari allenatori Thiago Motta, Conceicao, Inzaghi, Ranieri e Baroni, quindi, rischiano di avere una rosa ridotta per affrontare le sfide decisive per il passaggio del turno.