Vlahovic come Theo Hernandez? Hanno un’unica cosa in comune

Juventus e Milan vivono due situazioni particolari relative a Vlahovic e Theo Hernandez. Due big in attesa di definire a meglio il proprio futuro

Il big match del sabato della prossima giornata di Serie A sarà quello tra Juventus e Milan che si disputerà alle ore 18 allo Stadium. Una sfida da non fallire per entrambe le squadre a caccia di una continuità che troppo spesso ha latitato nel corso di questa stagione.

Motta e Conceiçao dovrebbero affidarsi ai loro campioni tra recuperi eventualmente importanti come quello di Vlahovic e grandi conferme. Proprio il nome del serbo in questo momento sta catalizzando anche l’attenzione del mercato dei bianconeri che intanto hanno appena inserito in rosa Kolo Muani proveniente dal PSG. Proprio questi movimenti offensivi potrebbero rimescolare le carte di un futuro incerto come quello del serbo in merito al cui rinnovo non c’è ancora un incontro fissato.

L’ingaggio altissimo pesa sulle strategie della Juventus, con il calciatore che intanto incassa anche l’interesse dell’Arsenal. A mescolare ulteriormente le carte la presenza a Torino dell’agente di Dusan Vlahovic, nonostante non fosse programmato alcun incontro con la dirigenza della Juve, secondo quanto raccolto dalla redazione di Calciomercato.it.

Parallelamente, seppur con toni completamente differenti, anche il Milan vive una situazione da definire dal punto di vista del rinnovo con un big della rosa. Il riferimento è al ritrovato Theo Hernandez.

Calciomercato, verso Juventus-Milan: le situazioni di Vlahovic e Theo Hernandez

Per Theo Hernandez si avvicina il momento decisivo nella trattativa per il prolungamento del contratto in scadenza nel 2026. Intanto, però, su X circola un’ipotesi tanto suggestiva quanto altamente improbabile.

Secondo quanto riportato, al netto della chiusura del Milan, alcuni intermediari avrebbero continuato a proporre Vlahovic ai rossoneri, con lo stesso Theo che rientrerebbe teoricamente negli ultimi discorsi. Entrambi sono in scadenza tra un’anno e mezzo e il profilo del serbo sarebbe gradito a Ibrahimovic.

Resta però una suggestione quasi impossibile da realizzare visto l’altissimo ingaggio di Vlahovic, assolutamente fuori portata rispetto ai parametri attuali del Milan. Inoltre il prolungamento di Hernandez è una pista ampiamente percorribile e le parti potrebbero proseguire insieme con il rinnovo tanto atteso che chiuderebbe ogni discorso.