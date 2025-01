“Li hanno venduti”, la frase scatena i tifosi: a chi si riferiva Thiago Motta?

Una battuta dell’allenatore della formazione bianconera in conferenza stampa scatena i tifosi: a chi si riferiva il tecnico?

Thiago Motta a tutto campo in conferenza stampa. L’allenatore della Juventus, alla vigilia della sfida di campionato contro il Milan, non si è tirato indietro davanti alle domande dei giornalisti.

Immancabili ovviamente le domande sul calciomercato, con gli arrivi di Alberto Costa e Kolo Muani e la possibile cessione di Andrea Cambiaso, finito nel mirino del Manchester City. Motta ha dribblato in maniera elegante gli interrogativi sul futuro dell’esterno bianconero, annunciando però che domani sarà in campo dal primo minuto, come accaduto con l’Atalanta dopo diverse settimane di panchina.

Si vedrà quel che accadrà con il 24enne, intanto si nota quel che già sta accadendo per una frase che lo stesso Thiago Motta ha pronunciato in conferenza stampa. Una risposta data con il sorriso e probabilmente ironica, ma che ha scatenato letteralmente la curiosità dei tifosi bianconeri che si pongono tutti la stessa domanda: ma a chi si riferisca l’allenatore della Juventus? La domanda in questione è incentrata sempre sul mercato con il giornalista che ha chiesto se nella sua carriera da tecnico avesse mai chiesto “alla sua società in passato di non vendere qualcuno” e quale era stata la risposta.

Juventus, la frase di Thiago Motta: parte la caccia al calciatore

Alla domanda Motta ha risposto con il sorriso: “L’ho chiesto sì, l’ho già chiesto e li hanno venduti”. L’allenatore poi ha aggiunto quando gli è stato fatto notare che era forse meglio non chiedere, ha risposto: “Può essere…” sempre ridendo.

Una frase che ha fatto partire subito la caccia al nome e sui social i suggerimenti si sono sprecati. I tifosi della Juventus fanno il nome di Soulé, ceduto in estate alla Roma e che dopo il trasferimento in giallorosso in un’intervista aveva speso parole positive nei confronti di Motta e rivelando: “Mi ha detto che non avrebbe voluto cedermi per meno di 70 milioni”.

Oltre all’argentino, che sta faticando ora a trovare spazio alla Roma, altro nome possibile per i tifosi è Huijsen, ora al Bournemouth. Altri tifosi, invece, invitano a prendere la frase di Motta per quello che è: una semplice battuta e nulla più. Come si leggono anche sostenitori convinti che la frase fosse riferita al passato e dunque alle precedenti società in cui ha allenato (come il Bologna). Ma non manca chi, invece, ci vede una frecciata a Giuntoli. Pareri discordanti dunque per la frase di Motta, detta comunque con il sorriso sulle labbra.