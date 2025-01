Juventus, Thiago Motta non è più intoccabile: l’addio ha preso quota

Il verdetto non si è fatto attendere ed è destinato a rappresentare una traccia molto importante in casa Juventus

Benché abbia fornito una prestazione coriacea al cospetto dell’Atalanta di Gasperini, la Juventus di Thiago Motta è uscita anche dal Gewiss Stadium con un altro pareggio, il tredicesimo in campionato. Le note positive non sono di certo mancate, a cominciare dalla gestione dell’emergenza e dalla disponibilità di alcuni interpreti; tuttavia, ciò che sta mancando è la maturità utile a mettere in cascina punti pesanti per dare la scossa ad una classifica che non vede i bianconeri ricoprire un ruolo da protagonista.

Il mercato, sotto questo punto di vista, potrebbe fornire un contributo importante. L’arrivo di Kolo Muani rimpolpa un reparto che per molti mesi è rimasto orfano di una vera alternativa a Dusan Vlahovic. Tuttavia, complici anche le ultime indiscrezioni riguardanti il futuro di Cambiaso, quella che chiuderà i battenti tra poco più di due settimane potrebbe fungere da apripista per un’altra rivoluzione in casa Juve.

L’ennesima, dopo quella vissuta in estate che ha portato al cambio di guida tecnica. Le scelte forti di Thiago Motta e della dirigenza – vedasi la situazione Danilo – ne stanno orientando le mosse. Sia pur con qualche intoppo di troppo, il progetto tecnico iniziato nei mesi scorsi continua. Nonostante un ruolino di marcia tutt’altro che invidiabile, fatto di tantissimi pareggi e di molte rimonte subite, Vlahovic e compagni sono comunque a due lunghezze di distanza dal quarto posto, obiettivo minimo stagionale. In Champions League, grazie al prezioso successo ottenuto contro il Manchester City, la ‘Vecchia Signora’ si è portata invece al quattordicesimo posto, in scia di Milan e Atalanta. Ma si sa, a Torino l’ossessione per la vittoria rappresenta molto più di un semplice monito da ripetere a gran voce.

Juventus, crolla la quota del possibile esonero di Thiago Motta

E così, sorprende fino ad un certo punto la presa di posizione dei bookmakers in merito al possibile esonero di Thiago Motta prima della fine della stagione. Un’ipotesi che, ricordiamolo a scanso di equivoci, non è assolutamente presa in considerazione fino a questo momento ma da non trascurare, almeno secondo i betting analyst di Goldbet.

L’ennesimo ribaltone sulla panchina della Juventus è infatti bancato 4 volte la posta; si tratta di una quota sicuramente inferiore rispetto a quella circolata nelle scorse settimane, nell’ordine dei 7.50-8. Una porta, dunque, che stando ai bookmakers non sarebbe da chiudere a prescindere, soprattutto se ‘Madama’ non dovesse ingranare la marcia in campionato e dovesse frenare anzitempo il suo cammino in Champions League. Ai posteri l’ardua sentenza.