L’affare spacca in due la Juventus: “Una follia”

Dalle ultime posizioni alla presa di posizione che arriva all’istante: nuovo caos in casa bianconera. Il motivo

Sono giorni frenetici in casa Juventus, sia sul fronte entrate che su quello uscite. Dopo aver trovato l’accordo con il Psg per l’arrivo in prestito di Kolo Muani, che ha già sostenuto le visite mediche di rito, i bianconeri sono ancora alla ricerca di nuovi innesti in difesa. Sul fronte acquisti quella che sta per volgere al termine è stata una giornata sostanzialmente interlocutoria. Da segnalare, invece, quanto sta succedendo soprattutto sul fronte Cambiaso, per il quale il pressing del Manchester City è sempre più costante.

Con Guardiola che sta premendo affinché l’operazione possa concretizzarsi già nel mercato di gennaio, la Juventus studia l’evolvere della situazione. Posto che solo un’offerta irrinunciabile potrebbe far vacillare i bianconeri, orientando la cessione di Cambiaso già a gennaio, Cristiano Giuntoli è atteso ad un vero e proprio bivio. L’ipotesi di ‘finanziare’ le prossime mosse in entrata con la cessione di uno dei pezzi pregiati dello scacchiere di Thiago Motta non può essere affatto trascurata, per esigenze di bilancio e per una questione di costi. Un discorso, quest’ultimo, che sta letteralmente dividendo in due il tifo bianconero.

Calciomercato Juventus, i tifosi si dividono in due sulla possibile cessione di Cambiaso

La notizia di una possibile cessione di Cambiaso è stata infatti recepita in modi diversi dai supporters della ‘Vecchia Signora’. Una fetta consistente dei sostenitori della Juventus, infatti, giudica sbagliata la mossa di Giuntoli di cedere un calciatore visto come ‘anello di congiunzione’ tra il vecchio e il nuovo ciclo.

Vendono #Cambiaso a 60 milioni per recuperare i soldi buttati da Giuntoli per Douglas Luiz? Spero resti! Se lo vendi, vuol dire che non hai un progetto serio e continuerai a butatre soldi e investire male in questa squadra. #Juventus pic.twitter.com/FHpshhDLjf — Giuseppe Latorraca (@GiuseLatorraca2) January 16, 2025

L’eventuale perdita di un giocatore come Andrea #Cambiaso sarebbe enorme, per età e talento. Ma è difficile rifiutare quelle cifre, soprattutto in questo periodo storico. Fondamentale capire come la #Juventus vorrebbe reinvestire quei soldi per aumentare la qualità della rosa. pic.twitter.com/RU16i8rHuF — Piero Ladisa (@PieroLadisa) January 16, 2025

Quello che sta succedendo con Cambiaso è l’esatta descrizione di cos’è la Juventus oggi. Una società senza ambiziosi, attenta solo all’espetto economico. — Davide Borghesan 🍀 (@daju29ro) January 16, 2025

Non guardo calcio da 2 anni, leggo qualcosa. Sento che la #Juventus venderebbe #Cambiaso per 70/80 mil. Una società allo sbando da anni, senza strategia e persone all’altezza a guidarla. Quando #DelPiero sarà Presidente tornerà a vincere: fino ad allora, dubito. #Calciomercato — Batman 🇮🇹 (@Batman91307601) January 16, 2025

Una grande società non smantella la squadra mai, tanto meno a gennaio #Juventus #Cambiaso — SignoraMia1897 (@roberto1974juve) January 16, 2025

Vediamo se ce li danno, ma senza centrali la Juve fa bene a tenere il punto su Cambiaso — Andrea LACOB OUT (@Andrea53602806) January 16, 2025

#Cambiaso fa parte di quella ristretta cerchia di giocatori presenti in rosa dai quali la #Juventus dovrebbe ripartire per costruire un nuovo ciclo vincente.

Venderlo è una follia (a qualsiasi cifra), ancor più a gennaio.. — ChiAle (@chioccaalessio) January 16, 2025

Come mostrato dalla rapida carrellata, però, c’è anche chi sostiene che i soldi che il City sarebbe disposto a mettere sul piatto rappresenterebbero un’occasione per certi aspetti irrinunciabile. Soprattutto se si considera le difficoltà riscontrate dall’area tecnica bianconera nel mettere a segno quei colpi in entrata con cui rimpiazzare Bremer e Cabal. Una duplice presa di posizione, in sostanza, che continuerà a tenere banco. In attesa di nuovi importanti risvolti sul fronte Cambiaso-City, pista che diventando sempre più bollente con il passare delle ore.