Juventus, nuova bufera Thiago Motta: “Le vedove di Allegri” | ESCLUSIVO

Le ultime sulla Juventus nel programma Ti Amo Calciomercato.it in onda sul nostro canale youtube: “Genialata di Motta a Bergamo”

“Ha fatto benissimo in questi anni e l’Inter è cresciuta, ma a Inzaghi manca un po’ di genialità”. A ‘Ti Amo Calciomercato.it’, programma in onda sul canale youtube di CM.IT, Enzo Bucchioni ha lanciato una frecciata al tecnico dell’Inter fermata ieri in casa dal Bologna nel recupero della diciannovesima giornata di Serie A.

Restando sugli allenatori, a sorpresa ma non troppo è a rischio esonero Raffaele Palladino, autore fin qui di una stagione più che ottima alla guida della Fiorentina. Ma in casa viola i problemi sono extra-campo: “C’è un non amore tra Palladino e il Ds Pradé”, sottolinea Bucchioni a ‘Ti Amo Calciomercato.it.

“Questa situazione va avanti dall’estate scorsa, quando il tecnico si lamentò pubblicamente del mercato – aggiunge sempre sulla vicenda Palladino – E da lì si sono innescate una serie di situazioni, con varie tirati di orecchie di Pradé. L’ultima dopo Monza, con Palladino che gli ha poi risposto di pensare al mercato Chi al suo posto? Tudor piace, ma c’è sempre De Rossi sullo sfondo. È molto stimato da Pradé”.

Dalla Fiorentina al Milan, dove il cambio di allenatore ha dato subito i suoi frutti: “Fonseca perdeva le partite che doveva vincere e Conceicao vince quelle che doveva perdere. Il Milan ha perso due mesi tenendo il primo. Conceicao ha portato una energia diversa, poi la squadra non è che la cambi dall’oggi al domani. Ora, però, sa soffrire”.

Juventus, il futuro è Thiago Motta: “Allegri lavorava su concetti vecchi”

Tornando all’Inter, Bucchioni ha criticato la gestione di Inzaghi della rosa: “fa sempre gli stessi cambi e le stesse scelte. E così esce fuori il caso Frattesi, ma anche Taremi, un altro giocatore rispetto al Portogallo. Forse perché ha giocato poco. E poi gli infortuni ti arrivano”.

Bucchioni vede meglio Thiago Motta in quanto “a genialità”. “Non sta andando benissimo, ma a Bergamo, per esempio, si è inventato il doppio centravanti”. Per il giornalista sbaglia chi torna al passato, facendo dei paragoni con il predecessore dell’italo-brasiliano: “Attenzione alle vedove di Allegri, che lavorava su concetti ormai vecchi, perché Thiago Motta farà grandi cose”.