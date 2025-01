Garnacho tra Juve e Napoli? Arriva l’offerta da 70 milioni

Azzurri e bianconeri si contendono l’argentino del Manchester United per il quale è stata presentata una proposta super

Kvaratskhelia al Paris Saint-Germain ormai ci siamo. Il traguardo finale è ormai prossimo e il georgiano dovrebbe presto lasciare Napoli e diventare un nuovo calciatore della compagine francese.

Il club partenopeo, per rimpiazzarlo, sta pensando a diversi profili e guarda soprattutto in Inghilterra. Alejandro Garnacho e Timo Werner sono tra i preferiti della lista di Manna, specialmente l’argentino, ma la pista che porta al calciatore del Manchester United potrebbe vedere presto dei cambiamenti importanti. Uno riguarda l’interesse della Juventus, rilanciato soprattutto dall’Inghilterra nelle scorse ore, l’altro riguarda proprio il Tottenham. Gli Spurs devono fare i conti con l’infortunio di Timo Werner, altro obiettivo del Napoli e starebbero pensando di effettuare un all-in sul natio di Madrid, ritenuto l’erede di Heun-Ming Son.

Juventus e Napoli, su Garnacho piomba il Tottenham: offerta monstre

Stando infatti a quanto riferisce ‘FootballTransfers’, i londinesi sarebbero pronti a mettere sul piatto 70 milioni di euro già in questo mercato di gennaio per convincere il Manchester United a lasciar partire il classe 2004.

Per lo United qualsiasi cessione rappresenterebbe una sbalorditiva plusvalenza, visto che Garnacho venne acquistato dall’Atletico Madrid quando aveva 16 anni per poco più di 450 mila euro. Una tale cifra permetterebbe allo United i fondi tanto necessari per rafforzare altri reparti della rosa, che ha bisogno disperatamente di risalire la classifica. Il Tottenham, come detto, sta cercando rinforzi visto l’infortunio di Werner e ha individuato nell’argentino il giocatore pronto a raccogliere l’eredità di Son. Un ostacolo pericoloso dunque per il Napoli, che sta seguendo con attenzione il ragazzo, così appunto come la Juventus, ma anche l’Atletico Madrid. Lo United ha aperto le porte ad una cessione, un po’ come per Marcus Rashford, per cui il Milan ha parlato con il club inglese. Un’apertura da Oltremanica dovuta al fatto che Garnacho non sembra rientrare nei piani di Ruben Amorim. Un ulteriore aspetto che può portare alla partenza del calciatore argentino.