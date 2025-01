Manna vola a Barcellona: doppia pista per il post Kvaratskhelia con un ostacolo

Il direttore sportivo del Napoli in Spagna per trattare il sostituto del georgiano: due i nomi che potrebbero far gola agli azzurri

Kvaratskhelia al Paris Saint-Germain ormai ci siamo. La trattativa ha imboccato il rettilineo che potrebbe portare al traguardo e, salvo sorprese, il georgiano dovrebbe presto diventare un nuovo calciatore della compagine francese.

Un addio pesante per la capolista di Serie A con Conte che si attende ora venga individuato il sostituto. Intanto il tecnico è pronto ad abbracciare Danilo, sempre più vicino alla risoluzione con la Juventus: accordo trovato con il club bianconero e soltanto qualche dettaglio da sistemare prima della fumata bianca. Il brasiliano sistemerà la difesa, ma servirà qualcosa anche in attacco e il nome che piace è quello di Garnacho.

Manna, stando a quanto riferito da ‘Sky’, sarebbe volato a Barcellona per avere un summit con gli agenti dell’attaccante ispano-argentino che il Manchester United può cedere. Per farlo però la cifra sparata è molto elevata, si parla di oltre 60 milioni, e il Napoli spera nello sconto per non dover abbandonare la pista. Garnacho, oltre gli aspetti tecnici, ha anche il vantaggio di avere appena 20 anni e quindi di poter arrivare senza nessuna altra uscita di un over per poter essere inserito nella lista di Serie A.

Napoli, idea Werner: serve una cessione

Dovesse saltare Garnacho o comunque un colpo giovane e importante per l’attacco, il Napoli valuterebbe anche l’arrivo di un calciatore in prestito di una certa esperienza. Il nome fatto da ‘Sky’ è quello di Timo Werner, di proprietà del Lipsia ma attualmente in prestito al Tottenham.

Gli Spurs al momento vivono una situazione di emergenza in attacco e quindi per l’eventuale addio vorrebbero aspettare il rientro di qualche giocatore. Su Werner c’è però da considerare anche un altro aspetto: il Napoli ha al momento tutti gli slot over della lista della Serie A occupati e l’eventuale addio di Kvaratskhelia servirebbe per inserire in elenco Danilo. Dovesse arrivare il tedesco, 28 anni, servirebbe una cessione: non sarebbe utile quella di Rafa Marin che essendo nato dopo il 2002 non occupa posti in lista.