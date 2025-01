PAGELLE E TABELLINO INTER-BOLOGNA 2-2: Lautaro e Castro ruggiscono, Asllani anello debole

Voti, top e flop della sfida di San Siro, valida per il recupero della 19° giornata del campionato di Serie A. Dumfries e il capitano argentino non bastano a Inzaghi per conquistare i tre punti

Frena l’Inter di fronte al Bologna nel recupero di campionato, con la zampata di Holm che stoppa nella ripresa la corsa dei campioni d’Italia.

Dumfries e un ritrovato Lautaro Martinez ribaltano i felsinei, che erano passati in vantaggio grazie al guizzo del ‘Torito’ Castro. Male ancora una volta Asllani, nelle fila del Bologna va in difficoltà invece Casale. Inzaghi lascia furibondo il campo (l’arbitro Pairetto nel mirino) e per squalifica non sarà in panchina domenica contro l’Empoli.

INTER

Sommer 6

Darmian 6 (70′ Pavard 6)

De Vrij 5

Bastoni 6 (83′ Buchanan SV)

Dumfries 7

Barella 6

Asllani 4,5 (70′ Frattesi 5,5)

Zielinski 5,5

Dimarco 5,5 (70′ Carlos Augusto 5,5)

Thuram 6 (75′ Taremi 5,5)

Lautaro Martinez 7

Allenatore: Inzaghi 5

TOP Inter: Lautaro Martinez 7 – I segnali di crescita si erano già visti in Supercoppa. Timbra un gol ‘alla Lautaro’ e porta a spasso la difesa felsinea.

FLOP Inter: Asllani 4,5 – Non ci siamo, ancora una volta. Macchinoso in regia, rallenta la manovra e perde dei palloni sanguinosi che mettono in difficoltà i compagni. Fa spazientire anche il pubblico di San Siro: ennesimo esame fallito.

BOLOGNA

Skorupski 6

Holm 7 (76′ De Silvestri SV)

Beukema 5,5

Casale 5

Lykogiannis 6

Freuler 6,5 (88′ Erlic SV)

Moro 6,5 (67′ Pobega 6)

Orsolini 6,5

Odgard 6,5 (67′ Ferguson 6)

Ndoye 5,5

Castro 7 (88′ Dallinga SV)

Allenatore: Italiano 7

TOP Bologna: Castro 7 – Ci tiene a fare bella figura davanti alla dirigenza interista e brucia de Vrij per il vantaggio degli ospiti. Pericolo costante, la difesa nerazzurra non può distrarsi un attimo. È già pronto per il grande salto in una big. ‘Torito’.

FLOP Bologna: Casale 5 – In affanno per tutta la gara sulla coppia Lautaro-Thuram, con il capitano dell’Inter che gli fa fare una brutta figura sul 2-1 dei padroni di casa. Serataccia.

Arbitro: Pairetto 5

Serie A, il tabellino di Inter-Bologna

INTER-BOLOGNA 2-2

15′ Castro (B); 18′ Dumfries; 46′ Lautaro Martinez; 63′ Holm (B)

Inter (3-5-2): Sommer; Darmian (70′ Pavard), de Vrij, Bastoni (83′ Buchanan); Dumfries, Barella, Asllani (70′ Frattesi), Zielinski, Dimarco (70′ Carlos Augusto); Thuram, Lautaro Martinez (75′ Taremi). A disposizione: Martinez, Calligaris, Acerbi, Palacios, Berenbruch, Topalovic, Zanchetta, Arnautovic. Allenatore: Inzaghi

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Holm (76′ De Silvestri), Beukema, Casale, Lykogiannis; Freuler (88′ Erlic), Moro (67′ Pobega); Orsolini, Odgaard (67′ Ferguson), Ndoye; Castro (88′ Dallinga). A disposizione: Bagnolini, Ravaglia, Miranda, Posch, Fabbian, Urbanski, Dominguez, Iling-Junior. Allenatore: Italiano

Arbitro: Pairetto (sez. Nichelino)

VAR: Meraviglia

Ammoniti: Inzaghi (I, dalla panchina)

Espulsi: –

Note: recupero 2′ e 4′; spettatori 63.074