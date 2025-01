Kolo Muani si avvicina alla Juventus, abbiamo quindi voluto analizzare i 7 migliori calciatori francesi passati in Serie A negli ultimi 10 anni

Il calciomercato è entrato nel vivo e la Juventus si appresta a formalizzare l’acquisto di Kolo Muani dal Paris Saint Germain. L’attaccante, oggi, arriverà a Torino per svolgere le visite mediche e firmare il contratto con la Juventus fino al 30 giugno 2025. Prestito secco e ingaggio totalmente a carico della società bianconera.

Un colpo che servirà a rinforzare il reparto offensivo della Juve, che si è ritrovato spesso a fare affidamento solo su Vlahovic, dato l’infortunio di Milik. Kolo Muani è pronto a dare una scossa, anche alla sua carriera, dopo una serie di annate non così felici a Parigi, nella speranza di trascinare la Vecchia Signora verso la Champions League. Avrà anche il compito di mantenere alta la bandiera dei francesi in Serie A.

Nel corso degli ultimi 10 anni, infatti, dalla stagione 2015-16 a quella attuale, il numero di calciatori di nazionalità francese è aumentato a dismisura in Serie A. Dai 19 del 2015 e del 2018-19, passando per i 13 del 2016-17, ai 17 delle stagioni 17-18 e 19-20. La svolta nell’annata 2020-21 con 23 calciatori della Francia, fino ai numeri clamorosi di questi ultimi anni: 28 (stagione 21-22), 39 (stagione 22-23), 43 (stagione 23-24) e 39 (stagione in corso). Ma quali sono stati i 7 migliori? Scopriamolo insieme.

Paul Pogba, mr 105 milioni di euro

Premessa doverosa: abbiamo considerato quanto fatto vedere dai giocatori nel nostro campionato. Motivo per cui, Franck Ribery, arrivato in Italia solo a fine carriera, non è presente in questo elenco, nonostante in Serie A qualche sprazzo del suo talento l’ha mostrato. Per Paul Pogba, qualcuno potrebbe pensare che non c’era posto in questo focus, dato che la stagione 2015-16 è l’ultima alla Juventus, prima dell’addio e del triste ritorno più recente.

Ma era impossibile non inserire il centrocampista che ha trascinato per diverse stagioni i bianconeri. Arrivato nell’agosto del 2012, è ritenuto uno dei calciatori migliori nel suo ruolo passato dal nostro campionato nel nuovo millennio. Sono 9 i trofei vinti con la Juve, con 34 gol e 39 assist complessivi. Il ritorno e il finale amaro non cancellano quanto fatto in passato.

Blaise Matuidi, protagonista con la Juventus

Altra premessa doverosa, la nostra non è una classifica, l’inserimento dei calciatori è solamente in ordine cronologico. Con Matuidi si ribadisce il concetto di presenza della Juventus in questo focus, che, preparatevi, sarà praticamente un duopolio. Il centrocampista è approdato a Torino nella stagione 2017-18 e ha lasciato il segno con 133 presenze e 5 trofei vinti con i bianconeri, oltre che un Mondiale conquistato proprio negli anni in cui giocava in Italia. Fin troppo spesso sottovalutato.

Adrien Rabiot, un talento difficile

L’ultimo calciatore della Juventus presente nel nostro articolo. Arrivato nella stagione 2019-20, Rabiot è sicuramente uno dei nomi più controversi. Per le sue qualità avrebbe potuto fare anche di più a Torino, ma il suo era un talento cristallino. Sono 4 i titoli vinti nei suoi anni in Italia, con 22 gol in oltre 200 partite in maglia bianconera. L’addio burrascoso non ha aiutato a mantenere un ricordo così idilliaco di un giocatore che farà sempre discutere.

Theo Hernandez, il difensore goleador

Vi abbiamo parlato di duopolio per quel che riguarda i calciatori francesi in Serie A negli ultimi 10 anni, che hanno lasciato un impatto. Dopo la Juventus, c’è il Milan, che dalla stagione 2019-20 ha iniziato a ingaggiare calciatori del calibro elevatissimo provenienti dalla Francia. Tra questi, ovviamente, c’è Theo Hernandez, che di professione farebbe il terzino, ma che in carriera ha sempre avuto un fiuto del gol incredibile.

Con la rete segnata al Como in questa stagione, è diventato il difensore con più gol nella storia della Serie A, ben 30, superando una leggenda come Paolo Maldini. Anche lui spesso al centro di voci extra campo e con un carattere non facile, ha saputo dimostrare in maglia rossonera di essere uno dei migliori nel suo ruolo. Lo scudetto e la recente Supercoppa italiana sono la ciliegina sulla torta, in attesa di capire quale sarà il futuro di Theo Hernandez.

Mike Maignan, il muro del Milan

Nelle ultime stagioni è diventato un muro più scalfibile, vedi quanto successo contro il Cagliari, oltre che abbastanza fragile, per via dei numerosi infortuni in carriera, ma quando in forma non ce n’è per nessuno. Mike Maignan merita di entrare in questo elenco, soprattutto per la sua stagione d’esordio, la 2021-22, che l’ha portato a vincere lo scudetto con il Milan.

A lungo è stato considerato il miglior portiere della Serie A e per molti ancora lo è. Un calo di rendimento lo ha reso meno devastante dei primissimi anni, ma resta un calciatore di assoluta affidabilità, che ha saputo mantenere alta la bandiera francese nel nostro campionato.

Olivier Giroud, trascinatore del Milan

Quando chiedi ai tifosi del Milan dello scudetto vinto nell’annata 2021-2022, tra i primi giocatori che ti citeranno c’è sicuramente Olivier Giroud. Il suo storico gol nel derby gli ha cambiato la carriera in Italia, oltre ad avergli permesso di rompere una maledizione sul centravanti rossonero che durava da oltre 10 anni.

Il Milan ha patito il suo addio quest’anno, non sopperito adeguatamente da Morata e Abraham, che non sono riusciti a replicare quando fatto dall’attaccante francese in passato. Sono state 49 le reti in circa 130 presenze con il Milan, tante delle quali hanno permesso al club di ritornare ai piani altissimi della classifica.

Marcus Thuram, la grande sorpresa dell’Inter

Alzi la mano chi fosse convinto che dal suo arrivo nella stagione 2023-24 a oggi, Marcus Thuram avrebbe realizzato 28 gol e 20 assist in 70 presenze con la maglia dell’Inter. I nerazzurri sono l’unica squadra che è stata in grado di inserirsi nel duopolio Juve-Milan di questo focus, tutto merito del figlio d’arte, che sta mostrando doti persino nascoste.

Quest’anno, l’esplosione definitiva, con la corsa apertissima al ruolo di capocannoniere della Serie A e l’obiettivo di portare l’Inter a vincere nuovamente lo scudetto. In un solo anno e mezzo, Thuram si è meritato ampiamente di finire all’interno dell’elenco dei 7 migliori calciatori francesi che hanno giocato in Serie A negli ultimi 10 anni.